La República Dominicana está dentro de las naciones latinoamericanas que verán crecer su población de más de 65 años de edad hacia 2050, lo que representa uno de los principales desafíos para su sistema previsional. Este grupo etario en el país enfrenta otro reto: recibiría pensiones que tendrían un bajo impacto en su nivel de pobreza.

En un ejercicio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para determinar el aumento de la pobreza de eliminarse los ingresos de las pensiones, se verifica que solo en tres países: República Dominicana, Honduras y Guatemala su incremento sería inferior a los cinco puntos porcentuales (p. p.).

Con la simulación, el organismo demuestra el bajo efecto y cobertura que tienen los fondos previsionales en las condiciones de vida de los pensionados dominicanos, en contraste con otras naciones latinoamericanas, en las cuales, de eliminarse los ingresos por pensión, la pobreza en personas de más de 65 años aumentaría hasta en más de 50 p. p.

El análisis establece que, en torno a 2025, la eliminación de los recursos por pensiones en el citado grupo etario, manteniendo constantes todas las demás fuentes de ingreso, habría significado incrementos muy pronunciados de la pobreza en Argentina (51.3 p. p.) y Brasil (47.1 p.p.).

Sin pensiones, la pobreza habría aumentado entre 20 y 27 puntos porcentuales en Bolivia, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay, y entre 10 y 20 p. p. en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, precisa la Cepal en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026: desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Además de proteger de la pobreza, en la mayoría de los países, los ingresos totales por pensiones reducen la desigualdad que afecta a las personas de 65 años y más, un beneficio del cual escapan cuatro naciones de la región, incluyendo la República Dominicana.

Al excluir todos los ingresos por pensiones, en Colombia, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana el índice de Gini disminuye levemente, lo que indica que las pensiones se distribuyen de manera proporcionalmente más favorable entre los estratos de mayores ingresos, recoge la investigación.

Sostenibilidad

El estudio, que define la sostenibilidad de los sistemas de pensiones como la capacidad que estos tienen para mantener sus compromisos de cobertura y suficiencia de las prestaciones para las generaciones presentes y futuras en un ambiente de sostenibilidad financiera, cita los principales desafíos que estos enfrentan, entre ellos, el acelerado envejecimiento poblacional y el alto grado de informalidad laboral.

En los países que en 2025 ya presentan una estructura demográfica más envejecida, es decir, con una mayor proporción de personas de 65 años y más, se espera un crecimiento relativo menor de esta población hacia 2050. Sin embargo, las naciones menos envejecidas en la actualidad enfrentarán, en apenas 25 años, un aumento de más del doble de ese grupo etario.

En el caso dominicano, el documento de la Cepal recoge que el país será una de las naciones de la región que verán incrementarse su población mayor de 65 años de cara hacia 2050.

La baja cobertura figura como otro de los desafíos, debido a que el 55 % de la fuerza de trabajo de la región no cotizaba en los sistemas de pensiones en 2024.