El sector empresarial es optimista sobre el futuro de la República Dominicana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) cree que la economía nacional puede dar el salto hacia el desarrollo, pero deben aplicarse las reformas que se han socializado y aprobado y avanzar en las pendientes o el país correría el riesgo de quedarse atascado en la trampa de la renta media.

En un escenario donde llamaron a replantear los diversos pactos: el eléctrico, educativo y fiscal, el presidente y vicepresidente del Conep, Celso Juan Marranzini y César Dargam, respectivamente, señalaron que es contradictorio que el país aspire a continuar creciendo un 5 % al año y "mantener la peor nota en educación del mundo".

"No podemos pensar seguir creciendo al 5 y al 6 por ciento y no tener infraestructura básica en el país o mejorar el servicio de energía, de agua, de salud. Ambas cosas deben ir de la mano", declaró Marranzini.

Sobre el tema educativo, el que calificó como uno entre los dos más importantes retos que enfrenta el país junto al fiscal, advirtió que sin educación de calidad la economía no podrá aumentar su nivel de productividad ni adaptarse a las nuevas tecnologías que requiere para poder competir con los demás países.

"El Pacto por la Educación fue el primero que se firmó y no solamente estaba contemplado el 4 por ciento, que básicamente es lo único que se ha cumplido a ´rajatabla´ y cabalidad, porque no se ha cumplido en cuanto a las actividades deportivas, culturales y la calidad de los maestros", criticó.

Pacto Eléctrico

De igual forma, el dirigente empresarial señaló la falta de aplicación del Pacto Eléctrico, que entre otras cosas ordenaba el aumento de la tarifa eléctrica.

"Es un tema que está plasmado en el Pacto Eléctrico (la sincerización de la tarifa) y para eso se hizo calendario que eran en casi cuatro años. En 2026 finalizaba. Hagámoslo en 10 (años), pero el punto es que algo hay que ir haciendo", consideró.

El titular del Conep llamó a replantear los diversos pactos, debido a que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contemplaba esos acuerdos, "prácticamente cumple su ciclo. Eso hay que actualizarlo. Hay que partir de la experiencia que hemos tenido y hacer algo que pueda ser más efectivo".

Meta RD 2036

Sostuvo que, aunque la iniciativa Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía, logre reducir la burocracia, agilizar la permisología y facilitar requisitos para actividades como la industria, el turismo y las zonas francas, sin el sector eléctrico, el fiscal y el educativo se podrá llegar a ese objetivo.

"Hay que buscar los consensos en todo el liderazgo político para que alguno de estos temas lo despoliticemos y no importe el gobierno, tenga un poco más la cancha abierta para ejecutarlo, por lo menos sin que del otro lado tiren piedras y critiquen", declaró.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, al opinar acerca de las modificaciones al Código de Trabajo, señaló al Congreso Nacional por el hecho de que la iniciativa todavía no se haya aprobado.

"Ha faltado mucha voluntad política, sobre todo en el Congreso porque el primer error que se cometió fue variar los consensos a los que se habían llegado, buenos o malos, eran en los que estábamos de acuerdo el Gobierno, los trabajadores y el sector empleador. Se hizo un primer ejercicio de creatividad legislativa que alteró bastante lo que se había consensuado y, sobre la base de eso, entonces nos ha tomado dos años más retomar donde lo dejamos", explicó.

Oportunidad enorme

A pesar de los retos, el presidente del Conep reconoció que el país tiene una "oportunidad enorme" de poder convertirse en una nación de ingreso alto y alcanzar un nivel de desarrollo que no tienen otros Estados de la región, debido a que se mantienen en la trampa de la renta media o por situaciones internas, como inestabilidad social y política y estancamiento del crecimiento económico.

"Desde afuera la República Dominicana se ve de una manera que a veces nos llama la atención, sobre todo estas últimas semanas hemos tenido mucha participación internacional y al unísono todos se maravillan de cómo hemos logrado mantener un crecimiento económico, estabilidad política y social en medio de toda esta inestabilidad global de los últimos cuatro años", destacó Celso Juan Marranzini.

Ambos ejecutivos hablaron durante un encuentro con representantes de medios de comunicación.