Francesca Rainieri, presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), consideró que el crecimiento de las exportaciones y la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales abren nuevas oportunidades para fortalecer la actividad industrial y atraer inversiones en Santiago y la región norte.

La empresaria informó que las exportaciones de Santiago aumentaron un 14.6 % entre enero y agosto de 2026, en comparación con igual período del año anterior, un comportamiento que, a su juicio, evidencia la capacidad productiva de la provincia y su potencial para ampliar su participación en los mercados internacionales.

Oportunidades para el Cibao

Rainieri sostuvo que la diversificación de las cadenas de suministro representa una coyuntura favorable para que el Cibao atraiga nuevas empresas, fortalezca su tejido industrial y desarrolle proveedores locales.

Explicó que el fenómeno del "nearshoring", que consiste en trasladar operaciones de producción a países cercanos a los principales mercados, también puede contribuir a incorporar tecnología y crear puestos de trabajo de mayor valor agregado.

Sin embargo, señaló que para materializar esas oportunidades el país debe mejorar su infraestructura, conectividad, suministro energético y capacidad logística, además de preparar el talento humano y agilizar los procesos institucionales.

Rainieri consideró que Santiago cuenta con fortalezas empresariales e industriales para asumir un mayor protagonismo en el desarrollo nacional.

Expresó la necesidad de traducir esas ventajas en proyectos que generen resultados.

"Santiago no debe ser solamente parte del crecimiento de la República Dominicana. Debe ser uno de los motores que lo impulsen" Francesca Rainieri Presidenta de Amchamdr “

Meta 2036 y desarrollo regional

La presidenta de Amchamdr también hizo referencia a Meta 2036, iniciativa que busca duplicar el tamaño de la economía dominicana.

Planteó que alcanzar ese objetivo requiere la participación del sector privado y el fortalecimiento de las distintas regiones del país.

Rainieri ofreció habló durante el encuentro empresarial desarrollado por la Amchamdr en Santiago bajo el tema "Los retos del crecimiento de la región Norte a partir de las inversiones públicas y privadas", en el que presentó a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, para que expusiera su visión sobre el futuro económico de Santiago y el Cibao.