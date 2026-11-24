La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también expuso los objetivos del Plan Meta RD 2036 durante la conferencia organizada por la Amchamdr en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La expansión de la infraestructura vial, el fortalecimiento del sistema eléctrico y el desarrollo de la actividad industrial figuran entre los principales desafíos para mantener el dinamismo económico de la región Norte, que aporta el 33.2 % del producto interno bruto (PIB) de República Dominicana.

Así lo expuso este martes la vicepresidenta Raquel Peña durante una conferencia organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en Santiago, en la que abordó las perspectivas de crecimiento del Cibao y el impacto de las inversiones públicas y privadas.

Inversiones clave

Peña informó que cerca del 79 % de las inversiones en la región se concentra en energía, zonas francas e infraestructura vial, sectores que consideró fundamentales para ampliar la capacidad productiva y generar nuevas oportunidades de empleo.

Al referirse a los proyectos de infraestructura, anunció que el inicio de los trabajos de la Autopista del Ámbar está previsto para el próximo viernes, 27 de noviembre. La obra permitirá conectar a Santiago con Puerto Plata en aproximadamente 35 minutos, según explicó.

También destacó la importancia del puerto de Manzanillo para fortalecer las exportaciones y del proyecto turístico Punta Bergantín para dinamizar la economía de Puerto Plata y crear oportunidades para los proveedores locales.

La vicemandataria sostuvo que el crecimiento industrial del Cibao requiere, además, un sistema eléctrico capaz de responder a la demanda de las empresas y las zonas francas, debido a la importancia de estas actividades en la estructura productiva de la región.

Las metas económicas

La conferencia también sirvió de escenario para exponer los objetivos del Plan Meta RD 2036, con el que el Gobierno procura duplicar el tamaño de la economía dominicana, generar 1.7 millones de empleos, triplicar el salario promedio, erradicar la pobreza extrema y alcanzar el grado de inversión.

Peña consideró que alcanzar esas metas dependerá de la capacidad del país para elevar la productividad, mejorar la formación educativa y adaptar la fuerza laboral a las nuevas exigencias del mercado, en particular ante los avances de la inteligencia artificial.

Las proyecciones del plan contemplan que la economía pueda crecer por encima del 6 % a partir de 2030, mientras que el período 2028-2032 fue señalado por la vicepresidenta como una etapa determinante para concretar las transformaciones planteadas.

Durante un conversatorio posterior con Edwin de los Santos, pasado presidente de Amchamdr, Peña también consideró que la experiencia de colaboración entre el Gobierno, los empresarios y las academias en Santiago puede servir de referencia para otras provincias.

En la actividad intervinieron, además, Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr, y Ricardo de la Rocha, presidente del capítulo Santiago, quienes destacaron la participación del Cibao en el crecimiento económico nacional y la necesidad de continuar atrayendo inversiones a la región.