$!Magín Díaz: Nuevo programa de tributación para microempresas no busca recaudar más

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, manifestó que uno de los puntos importantes del nuevo Régimen Simplificado de Tributación (RST) para las microempresas y personas jurídicas que sus ingresos al año no excedan de los 8.7 millones es que el mismo no es concebido para recaudar más, sino con la intención de ayudar al crecimiento de este sector.

“La DGII no pide lo imposible, sí es un sistema con tasas altas, lo sabemos pero sobre todo al sector agropecuario, al micro empresario, hay muchas facilidades de pago y como dije ahí no es que está la recaudación grande de la DGII. Estos regímenes son para ayudar, no son para duplicar las recaudaciones de una administración tributaria”, expresó el funcionario al participar en el programa de televisión El Día.

Resaltó que con el nuevo programa simple de tributación no es que el gobierno pretende cumplir la meta presupuestaria. “De hecho en estos regímenes si no tienen mucho control, a veces hace que aumente la evasión en algunos países, sí entendemos que vamos a tener el control, tenemos muchas novedades”, dijo.

Señaló que este va a ser uno de los pocos regímenes en América Latina que la micro empresa va a poder emitir comprobante para crédito fiscal y que en muchos países eso se restringe para que no haya evasión por ese lado.

Ante la interrogante de si habrá algún tipo de amnistía para las personas que tienen deudas en la DGII y quieran acogerse al nuevo programa de tributación, el funcionario manifestó que las amnistía son potestad del Congreso.

“Las amnistía aunque sean del Congreso tampoco condonan deudas, las amnistías aprobadas por el Congreso en todo caso condonan los accesorios, los recargos, los intereses, etc. Ahora si tienen deudas acérquense a la DGII, sobre todo si son microempresas. Hay facilidades, hay acuerdos. Yo siempre he dicho que a la DGII no hay que tenerle miedo”, enfatizó.