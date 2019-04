$!Más de 10,000 empleos en el campo se perdieron en 2018

El empleo en el campo se sigue secando. La población ocupada en el sector agrícola se contrajo 2.4 % durante el último año, lo que significa que durante 2018 se perdieron 10,632 puestos de trabajo en esa actividad.

El número de personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería pasó de 430,468 personas en el cuarto trimestre de 2017 hasta 419,836 trabajadores en igual periodo de 2018, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Factores coyunturales, como las inundaciones y la sequía, han impactado al sector recientemente, pero otros más estructurales también tienen incidencia. Los ingresos salariales de los trabajadores del campo son de los más bajos del universo laboral.

De acuerdo con un estudio realizado por Pedro Juan del Rosario para el Centro de Investigación Económica y Social P. José Luis Alemán, SJ de la PUCMM, los ingresos mensuales de la agropecuaria se han mantenido en la última década como los más bajos entre todas las ramas productivas. En el año 2018, según el estudio, el ingreso mensual en esa actividad se situó en RD$12,373, un monto que resultó ser 36 % inferior al promedio general de salarios de RD$19,458 al mes.

La situación ha llevado a que los trabajadores rurales se enfoquen cada vez más en actividades que no están relacionadas con el campo porque el nivel de ingresos en esas otras áreas sí ha mejorado.

“Cada vez, en mayor medida, los hogares rurales dependen de ingresos no agrícolas. No entender esta realidad podría crear serias distorsiones en el diseño de políticas. La ruralidad dominicana de las últimas décadas no es sinónimo de agricultura”, señala el estudio de Del Rosario.

En la agricultura se trabajan jornadas de 38.1 horas semanales y el pago asciende a 71.7 pesos por hora, de acuerdo con datos del último trimestre del año pasado que refleja el BCRD en la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo.

Otro de los asuntos que caracterizan al mercado laboral agropecuario es la elevada informalidad. Los datos oficiales del BCRD dan cuenta de una tasa de informales que alcanzó a 86.6 % al cierre del cuarto trimestre del año pasado. Es decir, 86 de cada 100 trabajadores del agro laboraban bajo condiciones informales en ese lapso.