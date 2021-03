$!Más del 53 % de la población no tiene cuenta bancaria

La inclusión financiera se mantiene como uno de los grandes retos de la República Dominicana: el Banco Central determinó, con una encuesta, que más de la mitad de la población dominicana se mantiene al margen del sistema financiero.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, un 53.69 % de los consultados indicaron que no tenían cuenta bancaria o créditos con el sistema financiero. Mientras tanto, el 46.31 % restante tiene, mayoritariamente, una cuenta de ahorros y, en menor medida, préstamos con las entidades financieras, además de otro instrumento bancario.

La encuesta del Banco Central cubrió un universo de 3,744 viviendas a nivel nacional. Fue realizada en diciembre de 2019, por lo que no incluye todavía los efectos provocados por la crisis del COVID-19.

Los consultados citaron varias razones para estar al margen del sistema bancario. Las tres principales motivaciones para no tener una cuenta bancaria fueron que no la necesitaban, que no tenían suficientes ingresos o que los servicios financieros eran costosos.

A su vez, aquellos encuestados, que revelaron no tener préstamos con entidades financieras, justificaron su decisión por las altas tasas de interés, por las costosas comisiones o porque no lo necesitaban o no les interesaba.