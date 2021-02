$!Mayoría de conductores renovó marbete a tiempo

Los montos de los recargos son de RD$2,000, para vehículos que no renovaron dentro del período designado; RD$2,100, para los que no lo hicieron en el 2019 y RD$3,100 para los que no lo pagaron en el 2018 y años anteriores.

La DGII enfatizó que no habrá más prórrogas para la adquisición del marbete sin penalidad.

Originalmente, el plazo para la venta del impuesto de circulación de vehículos vencía el pasado viernes 29 de enero, pero la DGII lo extendió hasta el 19 de febrero en las entidades financieras a los fines de tener mayor disponibilidad de espacios y así mantener el distanciamiento.

La DGII mantuvo los mismos precios del 2019 debido a la situación económica derivada de la pandemia.

Para los vehículos fabricados hasta el año 2015, inclusive, el costo es RD$1,500 y los del año 2016 en adelante es de RD$3,000.

También en esta ocasión no se aplica la oposición de renovación a los vehículos que posean multas de tránsito que no hayan sido solventadas.