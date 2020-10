$!Meliá Hotels International reinicia operaciones en República Dominicana

Luego de haber recesado sus operaciones debido al impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel global, la cadena Meliá Hotels International (MHI) anuncia la reapertura de varios de sus hoteles en la República Dominicana, de la mano de una serie de procedimientos y protocolos para salvaguardar la salud de sus usuarios.

Según explicaron sus ejecutivos durante el acto de reapertura, previo al reinicio de las actividades de los hoteles The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach (For Everyone) y Meliá Punta Cana Beach (Solo Adultos), la cadena ha estado realizando un programa de transformación de la experiencia que incluye el programa “Stay Safe with Meliá”, auditado por Bureau Veritas, Grupo Empresarial especializado en inspección y certificación.

“Desde el inicio de la pandemia nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de que la salud era y siempre será nuestra primera premisa a la hora de decidir abrir nuestras puertas. Este día marca el inicio de aplicar una perspectiva distinta hacia nuestra industria y nos devuelve la esperanza de retomar cierta normalidad”, indicó Santiago Rivera, Area Managing director de la cadena Meliá en República Dominicana, a través de un comunicado.

“Mantendremos también nuestro compromiso con la sociedad, enfocándonos en tener impacto positivo para todos los grupos de interés con los que interactúa la industria”, agregó.