Mercado de valores RD con el reto de que empresas emitan acciones

SANTO DOMINGO. Para que el mercado de valores en la República Dominicana continúe creciendo se necesita desarrollar el instrumento de renta variable, donde, según el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, Mario A. Franco, se abre un abanico de oportunidades “interesantísimo” no solamente para el empresariado sino para los inversionistas particulares o institucionales.

“Para desarrollar el mercado de renta variable lo primordial es que las empresas se interesen por los beneficios que ofrece ese mercado, tenemos actualmente en el mercado empresas que ya han emitido deuda, o sea, bonos. El próximo paso que queremos ver es a una empresa que se interese en emitir parte de su capital social, es decir, que se interese en emitir acciones”, expresó el ejecutivo.

Asegura que la primera empresa que salga al mercado se va a beneficiar de una reputación que debe repercutir en mayores retornos para sus necesidades de financiamiento.

“El mercado exige transparencia y, precisamente, esa transparencia es que le va a dar una reputación a los primeros emisores, que les va a permitir ganar un sitial no solamente en el plano local. Lo importante es que se acerquen al mercado para ver por qué hay empresas que han colocado deuda y por qué otras no. Estamos hablando de empresas de tamaños considerables”, indicó.

Franco explicó que uno de los principales desafíos que tiene el sector es el marco regulatorio, pero que este ya está en proceso de superarse porque la ley ya fue modificada (249-17) y se trabaja en la creación de los reglamentos (17) para su aplicación. “Actualmente la superintendencia del mercado de valores está en un proceso de desarrollo de esos reglamentos, en proceso de contratación de los asesores”, reveló.

Luego del marco legal, entiende que el principal desafío es que el dominicano no tiene cultura financiera, no tiene conocimiento de cómo funciona el mercado y tiene mucho miedo porque no lo conoce, pero, sin embargo, agrega, que los dominicanos no se acercan a los puestos de bolsas que son los que pueden darle la información.

Dijo que actualmente, el mercado dominicano lo que tiene son instrumentos de rentas fijas, por lo que ese riesgo que “está en la mente del dominicano es producto de la falta de cultura financiera”.