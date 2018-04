Miel artesanal, pura y de calidad en Samaná

“Todos los días me tomo una hora para llegar al trabajo, antes de salir de la casa ya he cambiado a mi niño más grande y lo he enviado a la escuela. Llego a las ocho de la mañana y me encargo de chequear las abejas, de la producción de las reinas y del proceso de extracción de miel”, sostuvo.

Trabaja junto a un haitiano de 28 años, quien labora desde hace un mes con los dos apiarios que posee la fundación. Allí ha encontrado una fuente de ingresos para él y su familia.