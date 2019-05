Mientras patronos y sindicalistas forcejean, trabajadores aguantan

Sindicalistas y patronos se muestran resistentes frente a las demandas de uno y otro entorno en el Comité Nacional de Salarios (CNS), el cual ya tiene un retraso de más de 15 días para aprobar un incremento salarial en beneficio de los trabajadores del sector privado.

Ante la pregunta a los distintos sectores de si están dispuestos a flexibilizar sus posiciones de exigencias en el CNS, el representante de los trabajadores dice que ya flexibilizó su postura al bajar de un 30% a un 25% su petición de aumento salarial.

En tanto el sector empresarial, respondiendo a la misma pregunta dijo: “El diálogo continúa para lograr un acuerdo. Recuerda que en estos momentos estamos en un proceso de negociación”.

Estas posturas de medición de fuerzas y con un diálogo estancado no permiten ver un acuerdo que traiga como resultado el esperado aumento salarial para los trabajadores del sector privado no sectorizado que devengan el sueldo mínimo. Consultada sobre el tema, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que para crear la nueva escala se está buscando la fórmula que garantice que las empresas no bajen el salario a los nuevos empleados.

“Tiene que quedar siempre con el salario e incrementar donde le corresponda pero nunca bajar. Porque estaríamos afectando los derechos de los trabajadores, y ese no es el espíritu”, resaltó Almánzar.

En ese orden, el ministro de Trabajo, Winston Santos, informó que se están realizando consultas con los sectores para que la convocatoria del CNS se realice en esta misma semana.

Sin embargo, ayer la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) afirmaron que la insistencia del sector empleador con la reclasificación salarial tiene como objetivo una reducción significativa de los salarios.

Indicaron que frente a esa intransigencia de los empleadores, las centrales sindicales protestarán frente a la Torre Empresarial de la avenida Sarasota el jueves 30 de este mes a partir de las diez de la mañana.

Los gremialistas sostienen que bajo ningún concepto aceptarán que los salarios se reduzcan con la reclasificación que plantean los empresarios.