$!Miguel Ceara Hatton: “El Estado dominicano no sabe cuánto se gasta en cada provincia o municipio”

Cinco regiones para planificar políticas

La Ley de Regiones Únicas de Planificación implicará la creación de cinco grandes regiones geográficas en las que converjan todas los sectores de políticas públicas del gobierno, desde la educación, la salud hasta la agricultura y todo lo que corresponda a servicios a los ciudadanos.

“En el país existen 22 o 23 regionalizaciones diferentes. Pongamos de ejemplo de nuevo Educación que tiene 17 y Salud Pública tiene ocho regiones y no coinciden. Entonces, no es posible que en Dajabón el representante de Agricultura, de Salud o de Educación se puedan sentar, reunir y hacer políticas”, dijo.

Y más grave aun: Ceara Hatton reconoce que al Estado le resulta prácticamente imposible medir la efectividad del gasto y hasta de las propias inversiones en las regiones, precisamente por esa falta de unificación de criterios territoriales.

“El Estado dominicano no sabe cuánto gasta en cada provincia o municipio. Sabe cuánto invierte, pero no tiene la información de cuánto gasta porque esa información se registra aquí (en la capital) y no coincide. Si realmente le queremos devolver al territorio, tenemos que organizarnos mejor porque ahora, aun queriendo, no podemos”, manifestó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.