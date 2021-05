$!Miguel Ceara Hatton: “Tenemos que diseñar una política para mejorar la calidad de vida de la gente”

El objetivo de desarrollo que las autoridades dominicanas se ha propuesto es la calidad de vida de la gente, de acuerdo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton.

“Si yo me limitara a las concepciones tradicionales de la economía en el manejo del territorio, lo que te dice la literatura económica es que el mercado resuelve el problema del territorio”, indicó el funcionario al encabezar el primer encuentro nacional de gobernadoras para impulsar conformación de consejos de desarrollo en todas las provincias del país.

Explicó que la literatura económica lo que plantea es una solución de mercado que “si tú tienes un problema en Montecristi, si no tienes trabajo en Montecristi, tienes dificultades en Montecristi –bueno, pues vete para Mao, si en Mao no lograste resolver tu vida, bueno, vete para Santiago y si en Santiago no lograste resolver tu vida, vete para la capital y si no pudiste resolver tampoco ahí, coge una yola y vete para Puerto Rico o emigra para Estados Unidos. Esa es la solución, increíble, la literatura económica así plantea la solución, una solución de mercado”.

Aseguró que desde el Ministerio de Economía quieren cambiar ese comportamiento y “lo estamos cambiando porque cambiamos la perspectiva de análisis”.

Afirmó que no es casual porque desde el programa de gobierno, “desde el momento que discutimos cuál era nuestra visión, el elemento territorio era un elemento consustancial de lo que queríamos hacer –mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Tenemos que diseñar una política para intervenir en el territorio para mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó Ceara Hatton.

Aseguró que la población movilizada demandando sus derechos es una oportunidad para resolver los problemas que tienen muchos territorios.

“La movilización es esencial también con una política de territorialización. Si la población no se moviliza no va a llegar el desarrollo a cada provincia, aunque nosotros queramos porque es la fuerza real que puede tener la sociedad para exigir y demandar y que les llegue a ustedes lo que están demandando”, indicó.

Les dijo a las gobernadoras que ellas tienen una fuerza detrás que es la población movilizada exigiendo y que el gobierno central tiene que responderle a la población con las demandas.

“Yo siempre digo que nos están haciendo un gran favor ese grupo que se llama somos pueblo. Nos está haciendo un gran favor porque nos está señalando todo el tiempo dónde tenemos problemas. Ojalá tener una población, todos estos grupos de la prensa, de movimientos sociales que nos están señalando todo el tiempo dónde están nuestros errores, algunas veces se les va la mano y hay un exceso de entusiasmo, pero no importa, lo importante es que nos ayuden a gobernar señalándonos cada vez más nuestros errores”, expresó el titular de Economía.

Aseguró que en el interior del país hacen falta voces como esas y que las gobernadoras se conviertan en las catalizadoras a través de los consejos de desarrollo provincial.

“Es muy difícil para este Ministerio que tiene que trabajar el tema territorial y las políticas territoriales, operar plantes de inversión con 158 municipios o 393 entidades municipales, es muy difícil, físicamente no tenemos tiempo, no hay el tiempo para poder interactuar con 393 entidades municipales, pero podemos hacerlo con 31, en el caso del Distrito es diferente, pero si podemos planificar con 31 entidades municipales. Ese es el reto que tenemos”, expresó el ministro de Economía al participar en el taller con las gobernadoras.

Les recomendó que escuchen a la gente las necesidades que tienen sus poblaciones para que la puedan tramitarlas, canalizarlas y que les pueda llegar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en sus provincias.

“Tienen que hacer un equipo técnico que apoye la demanda de cada una de las provincias”, agregó.

En la actividad participaron las gobernadoras provinciales del país y en su representación habló Lissette Nicasio de Adames, gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, quien llamó a sus pares a trabajar duro para que dignamente representar y fortalecer sus provincias.

“El único objetivo que debemos tener como gobernadoras y representantes de nuestro presidente Luis Abinader es el desarrollo de cada una de nuestras provincias, y ese es el fundamento que nos mueve a cada una de nosotras”, indicó.

De su lado, Geanilda Vásquez, ministra sin cartera, dijo que desde la plataforma de las gobernadoras es que van a lograr el despegue y el desarrollo de la República Dominicana.

“Está en sus manos en que ustedes entiendan el papel, que tomen conciencia del poder que ustedes tienen y las capacidades que pueden desarrollar para que este país sea distinto en esta visión que tiene presidente la República de que sentemos las bases para el desarrollo de nuestro país”, expresó la ministra.

También habló Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía, quien expresó que el país tiene una gran deuda de hacer cumplir la Ley 495-06 que instituyen los consejos de desarrollos provinciales.

“Los recursos siempre son escasos, pero cuando planificamos lo usamos de manera correcta”, enfatizó la funcionaria.

Dijo a las gobernadoras que son las representantes del Poder Ejecutivo en sus respectivas provincias, son la que la ley la faculta para que presidan el consejo de desarrollo provincial en cada una de las provincias.

“Estos consejos provinciales forman parte del sistema de planificación e inversión pública. A través de ellos podemos discutir, analizar y proponer estrategias de desarrollo para nuestras provincias”, indicó.

Además: “Presentar soluciones a problemas, promover la ejecución de programas y proyectos con impactos directos en el territorio; priorizar proyectos de inversión, dar seguimiento a dichos proyectos y, lo más importante, incorporar proyectos fundamentales de sus provincias al plan nacional plurianual del sector público”.

Señaló que da pena recorrer el territorio nacional y encontrar tantas obras iniciadas, precisamente, porque no han pasado por ese tamiz de los consejos de desarrollo y del seguimiento que hay que darles a esos proyectos de inversión y, sobre todo, esa articulación que manda la ley con el Ministerio de Economía y Planificación del país.