$!Ministerio de Defensa y funcionarios enfrentados por puestos de jefe de seguridad

No ven inconvenientes

Al respecto, el exdirector ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, mayor general retirado del Ejército, Francisco José Gil Ramírez consideró que no representa ningún inconveniente que la seguridad de cualquier dependencia estatal sea coordinada por un civil, pero manteniendo la parte militar.

“Cuando en esas direcciones o ministerios haya oficinas o departamentos instituidos con militares; los militares dependen del ministro de Defensa. Como encargados de seguridad de las instituciones correspondientes tienen pertrechos y armas militares que no las pueden poner en manos de un civil, pero el incumbente que nombren puede relevarlo. No relevar la parte militar, si no poner un civil, si lo cree prudente que se encargue o sea el coordinador con el estamento militar que acaba de encontrar”, sostuvo.

El también exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), explicó que es correcto que los militares que funjan como encargados de seguridad al momento de ser relevados le comuniquen la situación al ministro de Defensa antes de entregar los pertrechos que tienen asignados.