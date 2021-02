$!Ministro de Agricultura inicia jornada de vacunación contra la fiebre porcina clásica

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aplicó las primeras dosis a dos cerdos bebés para dejar iniciada la Primera Jornada Nacional de Vacunación contra la Peste Porcina Clásica (PPC).

Esta es la primera de las tres jornadas de vacunación gratuita que realizará la cartera agropecuaria para proteger de enfermedades a una población de más de 300 mil cerdos en todo el país, en granjas con menos de 50 ejemplares, con una inversión gubernamental de 75 millones de pesos.

El programa se inició en una granja porcina de la loma Los Ingenitos, del municipio San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, donde el ministro Cruz destacó la importancia de la inocuidad de los alimentos e indicó que la iniciativa sirve de impulso para mejorar la productividad de los medianos y pequeños productores, así como la producción de carne.

“Si los animales no tienen salud los seres humanos no vamos a tener salud porque nos alimentamos de ellos y por eso cuando llegamos al Ministerio de Agricultura elegimos siete ejes fundamentales y uno precisamente es la inocuidad y sanidad vegetal. Sin inocuidad, sin sanidad, tampoco hay salud y no habrá seres humanos”, expresó el ministro Cruz.

El titular de la cartera agropecuaria estuvo acompañado del director de la Dirección General de Ganadería, Geovanny Molina; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director de Sanidad Animal de Agricultura, Rafael Núñez, así como otros funcionarios y técnicos del área agropecuaria.

Núñez destacó que el objetivo de la intervención es proteger a toda la población porcina contra la PPC, principalmente en la crianza de traspatio, que es la más vulnerable.

La Peste Porcina Clásica es una enfermedad viral contagiosa que afecta a los cerdos hasta provocarles la muerte; que, aunque no se transmite a los humanos, está clasificada en la lista de declaración obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).