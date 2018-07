Ministro de Agricultura mediará entre importadores, comerciantes y productores de papa

SANTO DOMINGO. Las autoridades del Ministerio de Agricultura se aprestan a llegar a un acuerdo con los importadores, comerciantes y productores de papa para buscar un equilibrio y no se afecte la producción nacional.

“Aquí para el tema de la papa, que es un cultivo importante en Constanza, vamos a llegar acuerdos entre los comerciantes, productores, importadores y la autoridad para que haya paz y para que haya un escenario donde ganen cuarto los productores y ganen cuarto los comerciantes, pero si alguien quiere abusar de su posición entonces yo entro ahí, no importa que sea productor y no importa que sea comerciante”, indicó el ministro de Agricultura Osmar Benítez.

Al conversar con Diario Libre, Benítez advirtió que el que quiera abusar de una posición para afectar a los productores nacionales tiene que saber que “yo estoy en el medio. Soy amigos de los comerciantes, quiero que ellos ganen dinero, pero no pueden ganar dinero a costa de destruirme la producción nacional”.

Benítez ofreció estas declaraciones ante las quejas de algunos productores de papa que denuncian la importación masiva en el país de este cultivo y de supuestos permisos que otorgaron en pasadas administraciones del Ministerio de Agricultura.

“Se alega que ha entrado más papas y que ellos tenían una producción de papas grande y que se autorizó la importación de papas, yo no puedo opinar de lo que yo no sé, yo no he autorizado ni una sola libra de papa. No puedo opinar, es algo que ellos discutieron con la administración pasado y yo no puedo opinar de eso, creo que cada quien tiene su fórmula de trabajar”, aclaró Osmar Benítez al mismo tiempo de indicar que en el país el único requisito para prohibir las importaciones de papas es fitosanitario y que sería una irresponsabilidad de su parte decir que prohibirá esa acción.

Explica que, en su caso, va a trabajar con los productores de papas, muchos de los cuales son los mismos productores de ajo, zanahoria y otros productos porque van intercambiando los cultivos, para ver cuál es el área que se puede sembrar de papa y ver cuál es el consumo nacional de papa.

Expuso que se va a reunir con los importadores y comerciantes de papas para ver cómo “llegamos a cuerdos productivos, comerciales, para que entre los productores y comercializadores haya un escenario de concertación, vamos a tratar de que haya una concertación para que las importaciones no afecten la producción nacional de papas”.

“La papas no es un producto protegido aquí, no es uno de los cultivos de la rectificación técnica que tiene aranceles elevados de protección. Ahora, en el caso de la papa lo único que puede hacer es negociar entre las partes: productores e importadores y llegar a acuerdos para que haya una conciliación entre los intereses de uno y los intereses de otro”, indicó.

Osmar Benítez apuntó que, si en la República Dominicana la demanda es 100 y usted produce 60, pues, “hay que traer 40, pero de manera responsable lo estoy diciendo, porque si no se les va a disparar el precio a los consumidores y nosotros sin consumidores no somos agricultores, no servimos para nada los productores, nosotros si no tenemos los consumidores no hacemos nada en el negocio de la agricultura”.

Sobre la producción de papas, el productor Julio Trinidad dijo a Diario Libro que en estos momentos se está produciendo un millón 300 mil quintales de papa en el país y asegura que “somos autosuficientes de papas”.

“Debemos decir que permisos alegres que se dieron aquí en el ministerio de Agricultura en pasadas administraciones de Agricultura tiene hundido a los productores, la papas que tu estas comiendo de los supermercados, que cuesta a 30 pesos la libra, nosotros la tenemos en Constanza a siete pesos la libra, o sea, el productor en estos momentos está perdiendo más del 50% del costo de la producción”, precisó Trinidad.