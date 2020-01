$!Ministro de Agricultura reitera Gobierno apoyará a productores avícolas afectados por Newcastle

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, prometió el jueves a decenas de productores avícolas del distrito municipal Las Lagunas, en el municipio de Moca, que el Gobierno va a “colaborar y brindarle soporte”, luego de las pérdidas, que se suponen en millones, sufridas por los avicultores por la muerte de miles de pollos y gallinas a causa de la enfermedad Newcastle que sacude las granjas de varias regiones del país.

Benítez atribuye las muertes registradas al incumplimiento en la aplicación de vacunas y otros procesos del protocolo por parte de los productores y pidió a los granjeros cumplir con las medidas sanitarias que exigen organismos internacionales.

El funcionario aseguró que el Gobierno supervisa que se apliquen los controles necesarios para una crianza de aves saludable, pero sostiene que ”lo que pasa es que hay gente que quiere sangre”.

“A mí me han dicho que lo que hay es que trancarlos, presionarlos, pero estamos en democracia, aquí no hay una dictadura, no podemos hacer eso”, plantea el funcionario refiriéndose a las sugerencias que ha recibido para que se obligue a los productores a cumplir con los protocolos de producción.

Sugirió a los avicultores a cuidar su negocio “porque el gobierno no tiene pollos” y mientras bromeaba con “macanear” a quienes se resisten a implementar controles, higiene y aplicación periódica de las vacunas, planteó que trata de ver algún tipo de mecanismo legal para lograrlo.

En Las Lagunas hay por lo menos 65 pequeños productores, cuyas aves resultaron afectadas con la enfermedad Newcastle, un virus altamente contagioso que se registró en 1970 por primera vez en la República Dominicana.

Muchos de estos productores, que tenían una población de entre dos y tres mil gallinas y pollos, se quedaron con las granjas vacías porque el virus arrasó su producción.

“Cuando dimos la alarma, fui el primero que lo hice porque no había visto una cosa como esta; cuando vi que todas mis gallinas se me estaban muriendo, yo me puse loco porque yo ese dinerito lo cogí prestado”, contó Antonio Ureña, un pequeño productor avícola que tuvo pérdidas ascendentes a los dos millones 500 mil pesos.

El ministro de Agricultura aseguró que a quienes perdieron todas sus aves, el Gobierno los va apoyar para reponer esa producción “para que sigan trabajando y ganando cuarto”.