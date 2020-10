Ministro de Economía: “Hacemos lo que se debió haber hecho siempre: revisar el gasto”

Al respecto, Ceara Hatton relató que cuando llegó al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo encontró gastos de comunicaciones y combustibles que no se justificaban. “Ese es el tipo de cosas que hay que revisar, que cuantificaremos”, dijo.

Explicó que todos los gastos que no se justifiquen serán revisados y que cada ministro, junto a su equipo de presupuesto y planificación, deberá explicar el detalle de cada renglón. Agregó que hay instituciones de las que se conoce su gasto general, pero que no reportan la estructura y que ahora deberán hacerlo, como la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. “Vamos a buscar el detalle”, dijo.

Una vía alternativa

En tal sentido, Isa Contreras destacó que los préstamos que ofrecen los organismos multilaterales resultan más manejables para los países porque las tasas de interés son menores. El viceministro dijo que hay posibilidades de alcanzar acuerdos con multilaterales que no impliquen condiciones de pactos de estabilización macroeconómica o acuerdos que restrinjan el margen de maniobra económica.

¿Renegociación?

“Eso se tiene que dar en un escenario multilateral. No puede ser la República Dominicana que salga sola, sino en un escenario multilateral. Es el mundo entero que está en lo mismo”, dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo acerca del impacto que la pandemia ha tenido en la maniobrabilidad financiera.

Ceara Hatton aseguró que en el Gobierno no se ha hablado de realizar una renegociación de deuda, ante los compromisos que se enfrentan, aunque cree que es algo posible.

El Pacto Fiscal debe revisar la forma de gastar

Lo primero en lo que debe centrarse el Pacto Fiscal, cuya discusión el presidente Abinader ordenó que se iniciara el próximo 26 de octubre, es en la forma en que se gasta el dinero público. Así lo indicó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton durante el Diálogo Libre.

“Luego vendría otra discusión sobre los criterios para financiar las necesidades. Ahora mismo es muy difícil saber cuál es el costo de cada función. No se sabe por qué nunca se ha hecho el ejercicio (de revisar el gasto), y ahí debe participar la sociedad. Es un desafío”, dijo.

En ese contexto es que se debe hacer la revisión de las exenciones fiscales, según señaló el viceministro Isa Contreras.

Ceara Hatton, por su parte, dijo que el chequeo de las exenciones debe hacerse individualmente para evitar problemas legales.

“Hay que revisarlas una por una porque hay contratos. Si hay acuerdo contractual, no se pueden quitar. Hay que ver una por una el sentido de esa exoneración, si cumplió sus objetivos, cuál es el fundamento legal”, explicó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Ceara Hatton dijo que si existe un contrato, un acuerdo o una ley que sustente la exención fiscal, “entonces hay que hacerlo de una manera adecuada”.

“Si hay un documento que trae una obligación, entonces habrá que tratar de renegociar de manera conveniente para ambas partes. No se puede decir corto las exoneraciones”, resaltó.

Las exenciones fiscales representan alrededor de 200,000 millones de pesos anuales que deja de recaudar el Estado por aplicar beneficios a ciertos sectores productivos o, incluso, a la propia población.

En otros aspectos, el ministro señaló que no se está preparando una transición en el Banco Central para allanar un posible cambio en los próximos meses en la dirección del emisor, ahora ocupada por Héctor Valdez Albizu. “Sí está haciendo una buena función... Yo no he oído nada en ese sentido”, dijo sobre un posible cambio. l