$!Ministro de Economía: “Respeto la opinión de Oxfam, pero no la comparto”

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, señaló que el informe recientemente presentado por la oenegé Oxfam en el que señala la baja eficiencia del gasto fiscal no se ajusta a la realidad y que, aunque lo respeta, no comparte lo que ahí indica.

“Respeto su opinión, pero definitivamente no la comparto. República Dominicana está transitando cada vez más hacia un tipo de gasto que ayuda a dos cosas: que ayuda a mejorar el crecimiento económico y que ayuda a mejorar la estabilidad de nuestras familias más necesitadas”, dijo el funcionario tras participar en el evento Foromic 2019, que cerró este viernes en Punta Cana.

Jiménez recalcó que la mayor parte del gasto público se destina a educación y otro tanto a subsidios eléctricos. “Casi el 30% del gasto que tiene el gobierno lo invertimos en educación y yo no considero que eso sea un gasto superfluo. Creo que es el gasto que más puede impactar el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Estamos también invirtiendo mucho en evitar que los precios del petróleo vayan a traducirse en mayores precios de la electricidad, para proteger los ingresos de las familias más pobres. Eso no es un gasto superfluo, es un gasto que ayuda a que las familias dominicanas no se vean impactadas por este tipo de movimientos”, enfatizó.