$!Ministro de Economía sobre reforma fiscal: “Este es un Gobierno sensato”

El ministro de Economía aseguró que todavía no hay una propuesta sobre la mesa. “Han circulado cosas que no son”, dijo. Recordó el adagio que cuando hay dos economistas hay tres teorías.

El economista e investigador insistió en que el presidente es quien anunciará en su momento la propuesta oficial de reforma fiscal y sabe los tiempos. “Este no es un gobierno de locos, este es un gobierno sensato, y hay que esperar a que el presidente lo ponga sobre la mesa cuando él decida”, insistió.

Ceara Hatton dijo que la obligación profesional es poner en discusión todos los escenarios posibles y todas las figuras posibles, lo que no quiere decir que se vaya a hacer esas figuras.

Indicó que son procesos, y lo que se tiene que ver es el resultado final del proceso. “Este es un proceso largo y se terminará cuando el presidente anuncie, por lo menos en la parte que tiene que ver con el Gobierno, cuando tome una decisión, y todavía esa decisión no se ha tomado, o no se ha hecho pública, y hay que esperar y no hay por qué asustarse”, dijo.

Indicó que ha habido amplias evaluaciones de todas las posibilidades y el presidente de la República decide al final. “Hay que esperar a que el presidente lo anuncie. Esta es una responsabilidad directa que tiene que ver, no solo con el tema económico, sino con lo que está pasando en el país, hay muchas dimensiones”, expresó el ministro de Economía.

Sobre el comentario de periodistas de que el presupuesto nacional tiene que ser aprobado antes de finalizar el año, Ceara Hatton contestó: “Puede ir sin esa reforma, no sabemos exactamente; el presidente es la persona que va a tomar la decisión final”.