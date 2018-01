Ministro de Energía ratifica que el Pacto Eléctrico se firmará este mes

SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas ratificó que en el presente mes se firmará el Pacto Eléctrico, independientemente de que algunos de los participantes en las discusiones se nieguen a estampar su rúbrica.

Antonio Isa Conde lamentó que los ejecutivos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) se negaran a firmar dicho Pacto, y aseguró que al adoptar esa actitud se comportaron “como un partido político y no como un grupo empresarial progresista”.

El 2017 casi terminaba con el Pacto Eléctrico firmado, pero se pospuso para enero la convocatoria pautada para el 21 de diciembre. Un día antes, el 20 de diciembre, los industriales de Herrera y Santo Domingo informaron que habían sido convocados para la firma, y adelantaron que no lo rubricarán por considerar que el documento es deficiente, legitima la alta concentración del sector y quita posibilidad a nuevos competidores, entre otras diferencias.

“Todavía no se ha fijado el día de este mes que se firmará el pacto, pero yo me imagino que lo fijarán pronto, pero estoy seguro que se firmará en este mes“, ratificó el ministro de Energía y Minas.

En una entrevista en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Isa Conde advirtió que “la palabra consenso no significa unanimidad y, por lo tanto, el que no quiera que no lo firme, porque quienes hacen los acuerdos y asumen los compromisos son quienes deben firmar”.

El funcionario recordó que la mayor parte de los compromisos, el 95 %, es del gobierno.

“Ahora ese Pacto se va a firmar, y lo van a firmar los actores fundamentales, la gente que realmente participa con mayor actividad en el sector y los principales consumidores”, sentenció el alto ejecutivo estatal, según recoge una nota de prensa de la producción del programa de televisión.

Dijo que hay “algunos grupos que se auto titulan como consumidores sin que necesariamente sea así”, porque en ese renglón está el Gobierno, la industria, el comercio y las amas de casa.

“Pero una Asociación de Amas de Casa no se puede abrogar la representación de los consumidores, porque consumidores somos todos, y asimismo el empresariado es muy complejo, tú no puedes pretender que entre un consumidor, que es un empresario, y un industrial, que es un consumidor, haya en primera instancia un acuerdo, no, eso había que discutirlo y se discutió“, explicó Isa Conde.

Aseguró que el grueso del sector empresarial tomó decisiones y asumió compromisos, incluyendo a los representantes de la AEIH, que su objeción llegó después de que están todos los acuerdos hechos.

“Nosotros queremos un sector eléctrico eficiente, competitivo, porque es fundamental para el desarrollo del país, y tenemos que asumirlo como sociedad para que no vuelva otra contrarreforma“, acotó.