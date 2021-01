$!Mipymes podrían eliminar hasta 15 % de empleos si Gobierno no activa FASE 2

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrían eliminar entre un 10 y un 15 % de su planilla de empleados si el Gobierno dominicano no continúa el programa denominado Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE 2).

De acuerdo al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, las autoridades deben de seguir aportando esos RD$5,000 por empleados en FASE 2 porque el único sector que no ha realizado despidos masivos en país es el área comercio.

García puso como ejemplo que si una empresa con 50 empleados está percibiendo por cada uno de ellos RD$5,000, son RD$250,000 mensuales, que se convierte en un alivio para la nómina de esas empresas.

“Ya hay muchos e inclusive aquí presentes, que me han llamado y me han dicho -presidente vamos a tener que sacar entre el 10 y el 15 % de los empleados porque todos sabemos que no se ha recuperado la economía y falta mucho a los niveles del año 2019”, precisa el representante de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).

Explica que: “Si tenemos una reducción en la venta en promedio 20 %, los restaurantes 70 % y este año se recupera un 10 %, el que promedió un 20, todavía le queda un 10, un 10 negativo que habría que esperar hasta el año 2022”.

El presidente de FDC entiende que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que buscarle una solución para que las mipymes del país puedan seguir obteniendo los RD$5,000 mensuales por empleado “para nosotros poder mantener la empleomanía en el país porque si nos dan préstamos para pagar nómina -en qué estamos nosotros”.

“Esperamos que el honorable presidente de la República se sensibilice ante esta situación”, indicó Iván García.

FASE 2 es un subsidio mensual que se realizaba por concepto de avance de salario por parte del Gobierno y en nombre de su empleador por un monto de RD$5,000. De acuerdo a las autoridades, el FASE 2 se orienta a apoyar que los trabajadores preserven sus empleos y sean mantenidas las nóminas de personal.

Impuesto Patrimonio Inmobiliario

Por otro lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, se refirió al Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), indicando que de qué vale que un ciudadano incremente el valor de su vivienda, de su edificio, si seguirá pagando el 1 %.

Explica que si una propiedad que costaba RD$20,000,000, en la revalorización sale con un valor de RD$50,000,000, si continúa pagando el mismo 1 % del IPI, pasará de pagar RD$200,000 a pagar $500,000 al año por un bien que no le estará produciendo dinero, sino que solo le servirá para coger dinero prestado en el banco.

“Pasa lo mismo también con una persona que tenga su residencia, que, si costó RD$20,000,000 ahora vale RD$50,000,000, entonces, va a tener que pagar RD$300,000 más. A esto hay que buscarle una solución”, indicó García.