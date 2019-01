$!Modificación al Código Laboral vuelve a ser tema de debate

La modificación o modernización del Código Laboral ha vuelto a ser tema de debate en la República Dominicana, donde existen ideas encontradas en torno a este tema. Tanto la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) han colocado este tema dentro de sus retos para este 2019.

Estas aspiraciones han encontrado de frente al Movimiento Sindical, que asegura que lo sometido al Congreso debe ser fruto de un consenso entre los sectores.

“El presidente de la República hizo un compromiso con nosotros y con ellos también, en el sentido de que solo sometería al Congreso las cosas en que las partes estén de acuerdo, es decir, tenemos capacidad de veto ambas partes. Lo que se someta al Congreso tiene que ser fruto del consenso”, indicó Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

La discusión de que si se debe o no modificar el Código Laboral ya tiene varios años en el país desde que comenz[o y no se sabe qué tiempo se tomará porque las partes involucradas no están dispuestas a dar su brazo a torcer.

“El Movimiento Sindical no puede aceptar una revisión de un techo en la cesantía laboral porque los trabajadores dominicanos no están de acuerdo con esa medida”, argumenta el dirigente sindical.

Abreu detalla que en la actualidad el sector empresarial quiere extender por más de tres meses cuándo se debe iniciar el contrato de trabajo; quiere cambiar el tema de las horas extras; quiere eliminar que los domingos estén como días feriados “porque quieren que un domingo sea un día cualquiera”; quieren eliminar el doble pago en el caso de los días feriados y no laborables.

El movimiento sindical dominicano está representado por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la CNUS.