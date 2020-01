$!Montás descalifica a Leonel para cuestionar la política de endeudamiento del país

En cambio, recalcó Montás, en el período del ex presidente Leonel Fernández la deuda pública del sector público no consolidado, particularmente en el año 2007, llegó a representar el 17% del PIB y en el año 2012, cuando él le entrega el gobierno a Danilo estaba en el 37% del PIB”

“Lo que llama poderosamente la atención, siguió diciendo Montás, y lo pueden ver en los datos estadísticos del país, es que en el año 2012 cuando el ex presidente Leonel Fernández salió del gobierno, la deuda de ese sector representaba el 37 por ciento del PIB y ahora está en 39 por ciento del PIB, o sea que estamos hablando de que en un período de 8 años el nivel de la deuda del sector público no financiero, o sea la que le corresponde al compañero Danilo Medina, solamente se incrementó en 2.0 porcentuales del PIB”-

Dijo que es probable que Fernández al abordar el tema pierda de vista de que “cuando tú habla del sector público consolidado tú tiene que incluir la deuda del Banco Central, pero tomando en cuenta que la responsabilidad fundamental que le corresponde al gobierno es la del sector público no financiero. Es decir, la deuda del gobierno más la deuda de las empresas no financieras del Estado”

“Quien puso al ex presidente Fernández a hablar de eso lo ha metido en un tremendo lío, sostuvo Montás, afirmando que si aquí se puede hablar de alguien que real y efectivamente endeudó al país de una manera importante ese fue el ex presidente Leonel Fernández”, aseguró Montás al ser entrevistado en el programa Matinal 5, del Circuito Telemicro.

El Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero Temístocles Montás, descalificó este martes al ex presidente Leonel Fernández para cuestionar la política de endeudamiento del país y le recordó que al abandonar el gobierno en 2012 la deuda del sector público no financiera representaba el 37% del Producto Interno Bruto.

“Yo diría que si vamos a hablar de responsabilidad fiscal en uno o en otro gobierno, el gobierno del compañero Danilo Medina ha sido más responsable fiscalmente que el gobierno del ex Presidente Leonel Fernández”, sentenció.

En este orden destacó que cuando el Presidente medina llegó al gobierno el déficit del sector público consolidado era de un 8% y ahora se ha bajado a 4%.

En el gobierno del Presidente Medina se ha hecho un ajuste fiscal importante y por eso es que digo que al ex Presidente Fernández no le han explicado bien ese ajuste fiscal que hizo Danilo y eso es lo que explica que la deuda del sector público no financiero no haya crecido tanto”. Puntualizó

Dijo que cuando se escucha al ex Presidente Fernández hablar de este tema “da la impresión de que él nunca tuvo en el PLD y que nunca ha gobernado el país”.

Reconoció que a la hora de abordar el tema no se toma en cuenta que hay una deuda del Banco Central que es la que incrementa la deuda del sector público y te la lleva al 52% del PIB, pero aclaró que eso no es una responsabilidad del compañero Danilo Medina, es un tema que se ha venido manejando que habrá que buscar una solución en el futuro.