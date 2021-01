$!Mujeres emprendedoras que confían en lo que hacen

Los ciudadanos han tenido que ingeniárselas en medio de la pandemia para emprender o mantener a flote sus negocios. El COVID-19 ha sacado el lado creativo de las personas y sobre todo, tener consistencia, perseverancia y la fe en lo que hacen para lograr sus objetivos.

Para Dolmarie Méndez, CEO y cofundadora de Abartys Health en Puerto Rico, cuando una persona decide emprender debe hacerlo en algo que sea de su conocimiento, buscar el equipo que necesita y tratar de tener acceso al capital, esto último considerado un gran reto.

“Una de las claves es que hay que estar consciente de que hay que hacer un cambio, de que se puede crear algo nuevo o que quieres reemplazar algo que no funciona eficientemente y representaría algo impactante para el mundo”, dice la ejecutiva de Abartys Health.

Dijo a Diario Libre que la empresa que representa surgió producto de una experiencia que tuvo donde casi le costó la vida.

“En el 2014 tuve una septicemia, literalmente, por poco pierdo la vida y eso pasó no porque el cuidado clínico fuera malo, sino porque mi información clínica no estaba disponible y cada vez que tenía un evento que eran parte de los episodios que tenía en la infección, las ambulancias te llevan al hospital más cercano y nadie sabía lo que me habían hecho en el hospital anterior hasta que siguió empeorando y lo que se provocó en mi caso fue una septicemia”, expresó.

Méndez se prometió así misma que si salía de esa situación médica haría algo para que ese problema en el sistema de salud mejorara y así fue que nació Abartys Health, y en la actualidad logró en Puerto Rico la portabilidad de datos clínicos, específicamente, en el área de laboratorio clínico, donde todos los pacientes de Puerto Rico pueden acceder a sus resultados clínicos durante 10 años.

“Muchos de nosotros empezamos teniendo nuestro trabajo corriente hasta que debemos dejarlo. Es una etapa de cualquier fundador, pero sí debe llegar ese momento. Si lo quieres hacer debe dedicarle el cien por ciento a ello”, indicó.

Dijo que Abartys Health está formado por 30 mujeres e hicieron una plataforma tecnológica, dónde médicos, pacientes, aseguradoras en todas las áreas pueden intercambiar información con transparencia y el paciente está empoderado de sus datos clínicos.

Indicó que ahora mismo su enfoque principal está en los países emergentes como la República Dominicana, que quieren innovar a través de la tecnología y disfrutar de un servicio óptimo.