Precios de los fletes podrían estabilizarse en los próximos meses

La República Dominicana no se ha producido atascos en los puertos durante la pandemia. ( Archivo. )

A nivel internacional siguen generándose atascos en los puertos, pero a partir de este mes de enero esto podría cambiar porque se embarcan menos contenedores que en otras épocas, pero, además, nuevos barcos y también contenedores entrarán al mercado.

“Esto está pasando en muchos puertos del mundo, pero en la República Dominicana no ha habido atascos durante el COVID-19 ni ahora. Los contenedores están fluyendo mucho”, expresó Alexander Schad, primer vicepresidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD).

El también presidente ejecutivo de Frederic Schad, una empresa proveedora de servicios logísticos, explicó a Diario Libre que una parte alta del costo del comercio internacional no viene nada más de los fletes, sino que los contenedores no se pueden transportar, no se pueden sacar de los muelles, lo que comienza a generar costos por almacenamiento, impactando de esta manera el comercio internacional.

“Esto no se ha visto en la República Dominicana y es una buena noticia para nosotros como país”, dijo el ejecutivo.

En los últimos dos años se ha estado hablando a nivel nacional e internacional de las alzas registradas en los fletes, levantando una alerta en los sectores productivos del país por el impacto en los costos de producción. Un flete que costaba US$2,500 desde China ahora supera los US$15,000.

"Desde hace más de cinco meses se ha estado produciendo una cantidad muy amplia de contenedores y esto ha aliviado mucho este tema. En cuanto a los barcos, van a comenzar a entrar unos que se estaban construyendo" Alexander Schad Primer vicepresidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana “

“La demanda de transporte tendrá una tendencia similar a años normales anteriores. ¿Qué quiero decir? Que obviamente en noviembre y diciembre siempre hay un alza en la demanda y en enero baja un poco la cantidad de embarques que hacen booking. Entonces, eso tiende a mejorar ahora y en febrero; vuelve a subir nuevamente en marzo, abril; y ahí comienza a abrirse otra vez después del año nuevo chino, especialmente”, expresó.

Explicó que en la actualidad hay una demanda más alta a nivel general que cualquier otro año. "En el sentido de que las personas han estado comprando más productos y usando su dinero menos en comprar servicios -agregó-. Ha habido una tendencia en comprar más cosas físicas y menos cosas como viajes o entretenimiento. En general, esa demanda parece que va a seguir alta durante los primeros seis meses de 2022".

En cuanto a la oferta, Alexander Schad señaló que hay buenas noticias respecto a la cantidad de contenedores que hay disponibles, porque se ha ido produciendo un buen número de los que hacían falta, y que tres o cuatro empresas en China están fabricando de estos recipientes.

“Desde hace más de cinco meses se ha estado produciendo una cantidad muy amplia de contenedores y esto ha aliviado mucho este tema. En cuanto a los barcos, van a comenzar a entrar unos que se estaban construyendo. Comenzarán ahora en enero, febrero y durante todo el año”, apuntó.

Por la combinación entre la demanda un poco más alta que cualquier año normal y entrada de más barcos, pareciera que los precios van a estar estables, no más altos que ahora.