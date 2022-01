LG estrena en el CES sus innovaciones tecnológicas

La multinacional tecnológica LG Electronics presentó en el Consumer Electronic Show (CES) 2022 las diversas innovaciones de la compañía para el nuevo año y detalló sus continuos esfuerzos para crear una experiencia de usuario más inclusiva y sostenible en el futuro.

Organizado por el CEO de LG, William Cho, la premier mundial de la firma enfatizó que su objetivo es elevar todos los aspectos de la vida diaria a través de la innovación tecnológica y de diseño. Presentaron la visión a través de tres cortometrajes: A better life for you (Una vida mejor para ti), A better life for all (Una vida mejor para todos) y A better life tomorrow (Una vida mejor mañana).

El concepto de LG del dispositivo actualizable es el tema central del primer cortometraje. Con capacidades mejoradas para aprender y evolucionar para satisfacer mejor las necesidades de los estilos de vida individuales de los usuarios, la plataforma ThinQ de la empresa habilita productos compatibles con aún más funciones para brindar comodidades adicionales en 2022.

El segundo corto muestra cómo los avances en las soluciones de entretenimiento de LG están brindando una experiencia interactiva más personalizada para los espectadores que disfrutan del contenido en pantallas más grandes en casa.

Asimismo, presentó LG StanbyME, una pantalla inalámbrica móvil que se coloca en cualquier lugar de la casa para brindar la mejor experiencia de visualización de un televisor tradicional. También, LG PuriCare, una solución todo en uno para el cuidado del aire en el hogar, diseñada para brindar los beneficios de un purificador de aire, ventilador y calentador.

El compromiso de LG de reducir su impacto ambiental y hacer que su negocio sea más sostenible es el enfoque de A better life for all. Las innovaciones de ahorro de energía integradas en el refrigerador InstaView y su puerta transparente, la cual "golpeas dos veces para ver el interior"; el mayor uso de componentes reciclados en los materiales de empaque de LG Soundbar y la reducción de componentes de plástico en los televisores OLED apuntan al compromiso de la compañía de encontrar soluciones que son mejores para las personas y el planeta.

Después del 2022, LG espera introducir más de 600,000 toneladas de plástico reciclado en sus procesos de fabricación y aumentar la recuperación de desechos electrónicos a ocho millones de toneladas para 2030, según indica una nota de prensa.

El tercer y último cortometraje se centra en el futuro y el papel de LG en convertir la ciencia ficción en realidad, con el robot de entrega puerta a puerta impulsado por inteligencia artificial, se está preparando para entrar en servicio.

También se destaca el LG Omnipod, una solución de concepto de movilidad que difumina la distinción entre el hogar y el automóvil.

El escaparate de Home Entertainment de LG se presenta en LG Virtual Studio en tres zonas individuales: LG OLED en Metaverse, Virtual Showroom y LG OLED Art. Las tres zonas permiten a los visitantes descubrir y experimentar los últimos productos de la empresa.