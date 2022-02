A partir del 7 de febrero clientes de Bancamérica podrán validar sus productos bancarios

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB) invita a las personas jurídicas y físicas que sean acreedores del Banco Múltiple de Las Américas (Bancamérica) a validar sus depósitos y otras acreencias a través de la página web de la Oficina de Servicios y protección al Usuario (ProUsuario).

El llamado es a partir del 7 de febrero de este año 2022, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p.m.

A través de un espacio pagado, la SIB exhorta a los deudores a mantenerse al día con sus obligaciones y facilidades crediticias realizando sus pagos de forma presencial en las sucursales de la entidad bancaria.

“Me enteré de la situación del banco a través de los avisos que se han publicado a través de las redes sociales y vine para saber cuál es la situación, porque yo tengo un préstamo con ellos y no quiero que mañana yo vaya a salir con algo extraño”, expresó a Diario Libre, Carlos Rosario, cliente de Bancamérica.

Pocas personas acudieron la mañana de este jueves a las sucursales ubicadas en Santo Domingo, en la Calle Francisco Prats Ramírez esquina Padre Emiliano, en el ensanche Evaristo Morales; Bella Vista Mall en la avenida Sarasota, y en Blue Mall, ubicado en la Avenida Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart.

"Lo que me dicen es que a partir del día siete ofrecerán los servicios, pero que por ahora están suspendidos todos los servicios" Carlos Rosario Cliente de Bancamérica “

Otros clientes consultados confirmaron que se pueden realizar los pagos de préstamos o tarjetas de créditos, pero no hacer uso de ellas. Además, por ahora no pueden usar la banca en línea.

La información que les ofrecen a los clientes es que a partir del lunes 7 recibirán los servicios bancarios.

“Mi mayor inquietud es que me venga a cobrar mora por incumplimiento, que me digan que yo no he pagado ninguna de las cuotas y que se refleje el préstamo completo. El lunes yo vendría para que me den el último balance”, expresó Rosario.