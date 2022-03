Haina se convierte en el Primer Distrito Industrial dominicano

Haina, sede de importantes industrias de la República Dominicana, recibió su certificación como el Primer Distrito Industrial del país, que le fue entregada por el ministro de Industria y Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, y el director de Pro-Industria, Ulises Rodríguez.

Acorde con la Ley 392-07, que crea a Pro-Industria, se podrá promover por sí misma la conformación de parques y distritos industriales para agrupar a la mediana y pequeña industria nacional en función del tipo de actividad manufacturera.

De acuerdo a un comunicado, la certificación fue entregada durante el acto de celebración del 40 aniversario de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIE Haina y Región Sur).

Durante el acto fue juramentada la nueva junta directiva, presidida por Napoleón Rodríguez, acompañado por Lisselot Acosta y Jaime Marranzini como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Asimismo, forman parte de la nueva directiva, Riccardo Seravalle, tesorero; Edmundo Gil, vicetesorero; José Díaz, secretario; Juan Tomás Díaz, vicesecretario y como primer y segundo vocal, Osvaldo Oller Bolaños y Richard Sergio Aróstegui. También fueron designados Bredyg Disla y Rudy Abreu, como asesores.

El nuevo presidente de la asociación, Napoleón Rodríguez, sostuvo que la zona industrial de Haina, con sus más de 200 unidades industriales de todos los subsectores de producción nacional, ha logrado exportar a más de 40 países, jugando un papel importante para el proceso de transformación y de crecimiento económico del país.

Agregó que para el 2018 el sector superó los RD$13,265 millones en exportaciones y aseguró que la nueva junta directiva está comprometida con mejorar y elevar la producción para seguir generando empleos de calidad.

Por su lado, la presidenta saliente, Bredyg Disla, dijo que Haina es líder en productividad nacional, y añadió que en el 2018 representó un aumento de RD$6,076.9 millones en comparación con el 2010, año usado por los economistas contratados como base.

RELACIONADAS Industriales de Haina felicitan a autoridades electas y piden unidad ante retos económicos

“Al llegar a los primeros 40 años de la asociación y el último trabajo de mi gestión recién concluida, presentamos con humildad y orgullo los aportes realizados y lo que ha representado, mientras que se siente con renovados ánimos para seguir impulsando el desarrollo industrial, apoyando a la comunidad y los intereses de sus asociados que coinciden con los retos de desarrollo que tiene por delante la República Dominicana”, recalcó Disla.

En la celebración del aniversario 40 de AIE Haina y Región Sur, fueron reconocidos, por su liderazgo a favor de la industria, el comercio y la comunidad de Haina, los pasados presidentes Ramón Hungría, Henry Sadhalá, Celso Marranzini, José Alberto García, Richard Arostegui, Rafael Álvarez, María Alejandra Grullón, Flavio Rodriguez, Eduardo De Castro y Bredyg Disla, así como Andrés Julio Grullón, C. Federico Gómez y Jorge Abbott (fallecidos).

Sobre AIE Haina y Región Sur:

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur (AIE Haina) es una entidad no gubernamental sin fines de lucro, creada en el 17 de septiembre del 1981, legalmente constituida por Decreto Presidencial No. 3361 de fecha 27 de octubre del 1983, bajo el amparo de la Ley No. 520 del 26 de Julio del 1925, con el objetivo de trabajar en la solución de las dificultades que afectan a los asociados y su entorno.