Personal técnico, mayor necesidad del sector logística de República Dominicana

La mayor necesidad del sector logística de la República Dominicana es la falta de personal técnico, de acuerdo a Alexander Schad, presidente del Comité de Facilitación de Comercio (CNFC) de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

“La principal necesidad que tenemos es de personal técnico y para eso hay muchas iniciativas que se están haciendo para capacitar ese personal. Personal que mire los trámites, que tenga los conocimientos de embarque”, expresó. “Ahora hay tres escuelas de secundarias con concentración en logística y ese mismo paso tenemos que seguirlo desde la secundaria hacia las universidades”.

Aseguró que ya hay una escasez en ese sentido, notándose en las empresas de logística que siempre hay disponible entre 10 y 30 vacantes.

“Se está creando un instituto logístico, precisamente para capacitar esa demanda, inversión pública y privada que va dirigida a formar personas de nivel básico para que vayan al sector logístico y no a otro”, precisó.

Aseguró que la República Dominicana cuenta con las infraestructuras duras para ser un hub logístico en la región.

“Todas las infraestructuras ya están. O sea, tenemos los puertos, los aeropuertos, carreteras, los almacenes, los operadores logísticos, o sea, pensamos que la inversión no va a ser en infraestructuras duras, sino en mejorar los procesos, que sean más ágiles. La inversión (se hará ya) sea en sistema, en tecnología, para que el proceso en sí sea más ágil. No son cosas físicas, si no mas bien temas de procesos que hay que invertir”, expresó.

Industria logística

Recientemente, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, dijo que en el 2021 la industria logística logró movilizar a través de su plataforma unos 2,600 millones de dólares de productos, pasando de unos 34 millones de dólares en el 2017, un crecimiento de un 7,900 %.

Explicó que los centros logísticos pasaron de reexportar alrededor de 11 millones de dólares en el 2017, a unos 507 millones de dólares en el 2021, para un crecimiento de aproximadamente un 4,610 %.

Misión comercial

Schad habló a Diario Libre en una visita junto a Sharine de Marchena de Amchamdr, donde explicaron que la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) celebrará la misión comercial de Aprendizaje y Desarrollo Hub Logístico–España 2022, una iniciativa que tiene como objetivo conocer de primera mano la experiencia y casos de éxitos en el desarrollo de plataformas logísticas a nivel internacional.

Este evento, que tendrá lugar del 22 al 29 de octubre en las ciudades de Madrid y Zaragoza, también ofrecerá un espacio para que el sector privado pueda unirse a los esfuerzos de la mesa del hub logístico en la que trabaja el Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC), del cual Amchamdr es secretaria.

De acuerdo a los datos facilitados, el programa académico para esta misión comercial es de 36 horas lectivas, entre sesiones teóricas y prácticas con expertos.

La misión HUB Logístico–España 2022 es exploratoria, de carácter académico, realizada en colaboración con la Dirección General de Aduanas (DGA) como una iniciativa público-privada. Buscará la inmersión en la logística internacional para sus participantes, de manera que puedan conocer novedades del marco legislativo actual en la región y modelos de gestión de proyectos logísticos.

"El país está encaminado y procurando ser cada día más un hub logístico de carga. Con ese propósito necesitamos aprendizaje y tomar estrategia que ya han recorrido ese mismo camino. Para ese mismo propósito y tomar experiencia fue que se diseñó el viaje con actores del sector público y privado, porque se necesitan los dos actores en conjunto para ser un hub logístico exitoso, y se decidió ir a Zaragoza, España; específicamente Zaragoza porque es un caso de estudio, ellos tienen un hub logístico muy importante", expresó Schad.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer cómo Zaragoza se ha convertido en un referente logístico nacional e internacional, así como compartir la visión de las autoridades e instituciones públicas regionales y nacionales que impulsaron el posicionamiento de esa ciudad.

Sharine de Marchena dijo que los interesados tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse. Además, entre 15 y 25 personas tendrán la oportunidad de participar en esta actividad académica en España. Para conocer los requisitos pueden comunicarse con la Amchamdr. También, pueden acceder a sus redes sociales.