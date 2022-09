PNUD asegura apoyó recuperación de más de siete mil Mipymes

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dijo este viernes que contribuyó a la recuperación de más de siete mil micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) en diferentes puntos del país.

El programa presentó sus resultados en el período 2020-2021, un documento en el que detalló sus aportes en diferentes áreas durante la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con representantes del programa, durante este período se brindó apoyo al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, para facilitar la recuperación de empresas.

La representante residente del programa, Inka Mattila, destacó aportes en materia de salud, educación, inclusión, empleo, economía verde, disrupción digital, gobernabilidad y protección social con el apoyo de diversos sectores y bajo el liderazgo de la institucionalidad.

Durante la presentación, la representante residente del PNUD, Inka Mattila indicó que, “La pandemia de la COVID 19 afectó a todos y todas, pero no de la misma forma. Por eso, en esta vuelta a futuro es fundamental trabajar para construir una sociedad más sostenible, igualitaria, resiliente e inclusiva que nos permita hacerle frente a las futuras crisis, poner a las personas al centro y vivir en armonía con el planeta. Debemos volver a futuro, no donde estuvimos y unir esfuerzos para no dejar nadie atrás”.

Al presentar un análisis de la situación durante y después de la pandemia Sócrates Barinas, economista senior, y Melisa Breton, oficial de Desarrollo Humano del PNUD, indicaron que en colaboración con agencias de la ONU, la Unión Europea, el Banco Mundial y el BID, el programa lideró técnicamente la implementación del Análisis de Necesidades para la Recuperación (CRNA), una metodología global que permitió estimar el costo global y sectorial que implicaría la recuperación socioeconómica y que sirvió como instrumento para el direccionamiento y la formulación del Plan Nacional Plurianual del país.

Salud

En lo que respecta a la salud, el programa destacó su apoyo a la Alcaldía del Distrito Nacional, en la identificación de los hogares más vulnerables, a los que le entregaron más de un millón de mascarillas y guantes de protección durante la pandemia de la COVID-19.

Además, los directivos explicaron que el programa apoyó la adquisición de 45 ventiladores de respiración asistida, para incrementar la respuesta de las Unidades de Cuidados Intensivos.

Equidad

Otro aporte que destacó el organismo fue la implementación del Sello Igualando RD en 18 nuevas empresas para contribuir con una mayor equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, impactando a 54,248 personas, 47.8 % mujeres y 52.2 % hombres.

Se inició la implementación del Sello de Igualdad de Género en el Sector Público en 10 instituciones públicas impactando 27,042 servidores y servidoras públicas de las cuales el 53% son mujeres y el 47 % hombres.

Otras áreas

Destacó otros aportes en innovación, así como el apoyo a más de 4 mil familias a través de sistemas agroforestales con café y cacao, miel orgánica, ecoturismo y producción de abono orgánico con desechos sólidos.

El PNUD informó que puso plataformas y herramientas virtuales a disposición del Poder Judicial, que incluyó el equipamiento tecnológico de más de 800 servidores judiciales, a acceso a audiencia y habilitación de expedientes de manera digital.

El documento titulado “Construyendo un mejor futuro: dos años de respuesta y recuperación 2020-2021” está disponible en la plataforma digital del programa.