Ministerio de Industria y la ANJE capacitan a jóvenes emprendedores de Santiago

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebraron la clausura de la segunda edición del “Programa Piloto de Mentorías para Emprendedores”, en el que se fortalecieron cinco proyectos de emprendimiento de la provincia Santiago.

Se trata de una iniciativa que busca ayudar a los jóvenes emprendedores a identificar recursos e intercambiar experiencias y habilidades empresariales necesarias para garantizar el crecimiento de sus negocios, así como el fomento a la sostenibilidad empresarial.

En esta segunda versión del programa participaron emprendimientos de distintas actividades económicas, tales como elaboración de productos comestibles para diabéticos y celíacos, y de salsas y untables artesanales sin conservantes; fabricación y distribución de productos para limpieza ; y confección de textiles y grabado en plywood.

Las mentorías, sin costo alguno para los emprendedores, constaron de ocho sesiones y aproximadamente 18 horas de aprendizaje, de manera virtual, con temas relativos a la gestión de la calidad, planificación financiera, capacitación del talento humano, expansión de los emprendimientos e innovación de impacto.

En su discurso, el presidente de ANJE, Jaime Senior, valoró los resultados del programa y agradeció el apoyo de los socios mentores, quienes aportaron su tiempo y sus conocimientos. “Estas mentorías son muy valiosas para ANJE, porque al transferir conocimientos a otros jóvenes líderes empresarios, contribuimos a la generación de valor agregado en la economía dominicana, con la creación de nuevos empleos y el fomento de la innovación”.

Victor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, aseguró que la cartera que dirige continuará dando apoyo a los emprendedores, a quienes calificó de “apasionados y audaces”.

El funcionario explicó que las mentorías son una de las iniciativas derivadas del acuerdo que el ministerio firmó con la asociación empresarial el año pasado, el cual busca promover acciones que contribuyan al desarrollo de habilidades empresariales que aseguren competitividad de los emprendedores.

Mentores y negocios participantes

Los mentores de ANJE que participaron del programa fueron: Priscila Diep, Sonia Alexandra Read Villanueva, Alba López Cabrera, Tamara Vásquez, Juan Esteban Germán, Víctor Eduardo Pérez Medina, Rosa Anacaona Pascual, Rafael Jericó Vilaseca Pérez, Freddy Domínguez Contreras, Camila Marte, Delia Del Rosario, Alejandra Orsini y Roberto Mella.

Mientras los negocios que recibieron apoyo del programa fueron New York Products, de Ysura Veruska Estévez; Recao, de Evander Rojas Beato; Bocaditos by Paola, de Paola Ferreira; Up New Project, de Javier Ambiorix González Torres; y Decovertix, de Karen Michel Jáquez. Los mismos fueron elegidos por la Dirección de Emprendimiento del MICM, atendiendo a factores de escalabilidad e innovación.

El “Programa Piloto de Mentorías para Emprendedores” forma parte de las acciones de apoyo al ecosistema emprendedor que acordaron las dos entidades a principios de año. La clausura tuvo lugar en las instalaciones del ministerio.

Leer más ANJE reafirma su compromiso de impulsar desarrollo del país con su plan de trabajo 2023