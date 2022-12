Libra de cerdo asado aumenta entre 50 y 100 pesos este año

Este año la carne de cerdo asado se despacha al consumidor final entre 50 y 100 pesos por encima de lo que costó en 2021, de acuerdo a los comercios consultados.

Diario Libre hizo un recorrido por varios puntos de la ciudad donde acostumbran la venta de la carne blanca para esta fecha. En algunos negocios la libra cuesta entre 500 y 550 pesos, pero esta pasa a costar 650 pesos si el cerdo es preparado en la llamada caja china.

“La venta está más o menos y la libra cuesta 550 pesos. El año pasado costaba 475 pesos y después fue subiendo”, expresó María Mejía, quien junto a Yloni Bautista Polo cocinan en la Lechonera Kelvin en la avenida Sarasota.

Clientes llegaban y salían de este establecimiento resaltando que el precio está más caro por el tema inflacionario.

“La calidad es muy buena, pero la carne está más cara que el año pasado por la inflación. A mí casi no me afecta porque soy la única que come carne porque mi familia es religiosa”, expresó Charo Miky, clienta del establecimiento.

En cambio, Kilvio José Martínez dijo que cada año acostumbran a comprar cerdo para estas fechas y en su casa harán la cena de Nochebuena en la ciudad.

“El precio está un poco alto, un poquito, en comparación con el año pasado”, indicó.

También, Diario Libre habló con Aquiles Ramos, supervisor de Titi Cerdo en el Mirador Sur, dijo que la libra de la carne cocinada en caja china será despachada a 650 pesos.

“El año pasado teníamos la libra a 550 pesos, este año pasó a 650 pesos, esto por la escases de cerdo que hay en el país”, indicó Ramos.

Aseguró que ya el establecimiento está preparado para atender al público en sentido general, ya sea al por mayor o al detalle.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-tanque-de-guerra-3d2a567e.jpeg La carne de cerdo es muy vendida para Nochebuena. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/un-horno-de-lena-9006e18e.jpeg Venta de cerdo asado en el Mirador Sur. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/hombre-parado-junto-a-un-camion-de-comida-2af3e58d.jpeg Jairo Nolasco, dueño de un puesto de venta en la Avenida Anacaona en el Distrito Nacional. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-b9ecc6df.jpeg Algunos vendedores han innovado en su forma de despachar la carne de cerdo. Ahora usan vehículos. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/una-persona-en-una-cocina-efb341d6.jpeg Titi Cerdo en el Mirador Sur vende la carne preparada en la llamada caja china. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/un-horno-de-lena-20c873e7.jpeg Para Nochebuena y fin de año es muy común la venta y consumo de carne de cerdo en la República Dominicana. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/una-tienda-de-ropa-12a7abd3.jpeg Titi cerdo. (JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/23/imagen-de-la-pantalla-de-un-videojuego-272576a5.jpeg El precio de la carne de cerdo subió un poco en este año por el tema inflacionario y la peste porcina africana (PPA). (JOAQUÍN CARABALLO)

Por la zona del Parque Mirador Sur los puestos tienen el cerdo asado a 500 pesos la libra y proyectan vender por los menos 200 cerdos.

“Ha aumentado la libra de cerdo, el año pasado el kilaje de cerdo se estaba comprando entre 90 y 110 pesos máximos, pero ahora cuesta entre 200 y 250 pesos. Por esto la libra hay que venderla a 500 pesos”, indicó Jairo Nolasco, dueño de un puesto de venta en la avenida Anacaona en el Distrito Nacional.

Dijo que los cerdos que ellos compran para asar y vender son criados en granjas, por lo que aseguran la calidad de la carne.

“Estamos desde las cinco de la mañana listos para vender los cerdos. Tenemos más de 200 cerdos para venderlos mañana”, explicó.

Supermercados En varios de los principales supermercados de la capital la libra de cerdo asado cuesta entre 340 pesos la libra y 580 pesos.

Agricultura

Recientemente, el Ministerio de Agricultura aseguró que las autoridades garantizan el abastecimiento de cerdo para Navidad a través de la producción local y los permisos de importaciones otorgados para esos fines.

Peste porcina africana

La Peste Porcina Africana (PPA) fue detectada en mayo del año 2021 en la República Dominicana. Desde esa fecha, las autoridades han sacrificado más de 45,200 cerdos para controlar la PPA en zonas donde se ha detectado la enfermedad.

Producto de esa situación, el gobierno dominicano ha otorgado permisos de importación para traer la carne que demandan las industrias y los consumidores en el país.

La PPA y la inflación creada por el panorama internacional han incidido en el aumento de precios de la carne de cerdo.