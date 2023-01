Invierten más de RD$150 MM en programa de agua potable en República Dominicana

La ONG norteamericana Batey Relief Alliance (BRA) anunció, con una nueva inversión de RD $16.818.138.70 millones, la extensión hasta el 2023 la ejecución de su proyecto de agua potable, que sumará más de RD$150 millones los recursos erogados por este programa que benefician a cerca de 5,800 familias de comunidades rurales de Santo Domingo Norte y Monte Plata.

El presidente de esa organización, doctor Ulrick Gaillard, explicó que, a través de la “Iniciativa de Empoderamiento de la Mujer BRA”, el programa construirá 4 sistemas que brindarán acceso permanente de agua potable a las zonas de Juan Sánchez, La Pista, Laurel, Guanuma y La Luisa, ubicadas en las mencionadas demarcaciones.

Manifestó que al final del proyecto, en diciembre de 2023, BRA habrá distribuido 2,270,400 millones de purificadores de agua, instalado estos 4 sistemas de agua para beneficiar a 20,300 personas, la capacitación de 20 promotoras de salud comunitarias y la creación de 4 comités de gestor sobre el buen uso y mantenimiento de los sistemas de agua.

El doctor Gaillard indicó que señaló que el programa también instruye a 4,412 niños en edades escolares sobre el uso de los purificadoras de agua entregados por la organización, a acceder a sus propios sistemas de agua filtrada y confiable, que les ayudarán a combatir las enfermedades transmitidas por este líquido, y a mejorar su salud.

También busca reducir la incidencia de diarrea en los niños menores de 5 años.

Agua limpia y salud menstrual

El programa de agua limpia de BRA en la República Dominicana complementa la intervención de salud menstrual de la organización al proporcionar a las adolescentes y mujeres acceso a agua purificada para el manejo seguro de su bienestar e higiene menstrual, el acceso a productos menstruales y talleres sobre entornos seguros libres del estigma, intimidación y la vergüenza, esfuerzos que ayudan a las niñas a reducir el ausentismo escolar y recibir una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

En 2021, la Universidad de Minnesota y Batey Relief Alliance realizaron una encuesta entre niñas adolescentes en la República Dominicana y encontraron que el 20 % de ellas faltaban entre 2 y 3 días a la escuela mensualmente, resultados que impulsaron a los legisladores del país a presentar en 2022 un proyecto de ley que eliminaría los impuestos a los productos menstruales.

Ese mismo año, la Fundación Clinton adoptó el proyecto de salud menstrual de BRA que se está ejecutando en el batey Guazumita como uno de sus Compromisos de Acción con la Iniciativa Global Clinton.

Cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas coinciden directamente con las actividades de BRA para mejorar la salud menstrual, incluido el ODS 3: Buena Salud y Bienestar; ODS 4: Educación de Calidad; ODS 5: Igualdad de género; y ODS 6: Agua limpia y Saneamiento. Con los ODS y las metas que guían su trabajo, las organizaciones sin fines de lucro como BRA pueden trabajar para asegurar un futuro mejor para las niñas que menstrúan en la República Dominicana.

BRA agradece a The P & G Fund of the Greater Cincinnati Foundation y al Programa Agua Limpia para los Niños P &G por su colaboración continua.