Expertos debaten la insatisfacción de exportadores con la banca dominicana

Teniendo como punto de partida un estudio realizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en agosto del 2022, que arrojó la inconformidad de estos con algunos servicios de la banca dominicana, expertos en este sector expusieron ayer sobre el crecimiento del sistema exportador local y formas de mejorarlo.

Durante el segundo día del Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (Clace), se llevó a cabo el panel “Innovaciones en el Financiamiento para Exportadores”, donde se debatieron los resultados del estudio sobre las necesidades financieras de los exportadores dominicanos.

Elizabeth Mena, presidenta de la Adoexpo, explicó que se realizó dicho estudio con los exportadores dominicanos sobre sus necesidades financieras, tomando como base 35 empresas que lideran las millas de exportaciones del país.

El levantamiento sirvió de base para que se llevara a cabo el panel, que contó con la participación de Manuel Martínez, vicepresidente de Tesorería del Banco Múltiple Santa Cruz; José Obregón, director general senior de Negocios Internacionales y de Expansión Internacional y Gobernanza del Banreservas; y Eduardo Baldera, vicepresidente del área internacional, institucional y banca de inversión del Banco Popular Dominicano.

Pese a que los datos arrojan que hay alrededor de 15,000 exportadores, de estos no todos son exportadores recurrentes que marquen un índice en las exportaciones.

“Estas empresas fueron identificadas de forma tal que pudiéramos tener una muestra general sobre lo que es el mundo exportador”, señaló Mena.

Las empresas fueron de todos los ámbitos: de pocos empleados, menores de 10 y aquellas que cuentan con más de 1,000 empleados. Además, las que cuentan con años de experiencia y se han establecido como grandes exportadores dominicanos.

Los resultados

Entre los datos arrojados por el estudio se destaca que más del 28.6 % de los exportadores entrevistados estaban insatisfechos con los servicios ofrecidos por la banca dominicana.

Entre las principales quejas y dificultades citadas para poder tener servicios financieros estuvo el costo de los productos y servicios (60 %), el no ofrecer algunos productos y servicios financieros (20 %), que no había nada especialmente dirigido al sector exportador (10 %) y la rapidez en el tiempo de respuesta (10 %).

“Tenemos pocos satisfechos a alrededor de un 31 por ciento”, dijo la presidenta de Adoexpo, quien resaltó que hay un porcentaje que resulta interesante a la hora de mejorar los servicios.

Resaltó el hecho de que el 60 % de los encuestados consideró que la principal dificultad para los exportadores poder internacionalizar sus proyectos y servicios es el costo de hacer negocios ante la banca.

“La gran queja de todos siempre ha sido el costo de cuánto cobran los bancos, cuál es el costo para poder obtener los servicios”, señaló Mena, a la vez que indicó que la importancia del panel giraba en torno a cuáles son aquellos productos que necesita el sector exportador de parte de la banca para poder producir, internacionalizar y comercializar sus productos y servicios.

La respuesta de los banqueros

Los expertos debatieron los servicios que se ofrecen a los exportadores y las facilidades que estos les pueden ofrecer.

En su participación Edward Baldera, representante del Banco Popular, indicó que la encuesta ayuda a establecer un marco de referencia para apoyar a ese sector.

Dijo que, en sentido general, la banca dominicana se ha involucrado para ver de qué manera se pueden atender las necesidades del sector exportador.

Explicó que se atrevería a separar el universo de los exportadores en dos: uno en los grandes y otro en los no tan grandes, donde está la diversificación de los exportadores dominicanos, que son los que tienen mayores dificultades con el crédito.

"Los grandes no tiene ese problema (crédito), porque tienen balances y tienen sus compañías en otros países, y tienen acceso a crédito, relaciones y contratos robustos con compradores internacionales; y los no tan grandes (exportadores) no tienen esa gran virtud", destacó.

Y agregó que, dentro de las grandes limitaciones que pudieran tener esos exportadores, la banca dominicana puede intentar navegar entre esas para crear productos y servicios que pueda atender esas necesidades.

Aseguró que lo importante es entender cómo entre todos se pueden reformar algunas cosas planteadas en los documentos que regulan la banca dominicana.

En tanto que José Obregón, del Banreservas, se refirió a las fintech o tecnología financiera, y destacó que la banca dominicana ha atravesado una serie de renovaciones que le permite tener una mayor facilidad a la hora de hacer transacciones.

Agregó que en la República Dominicana existen pequeños productores dominicanos que venden a grandes cadenas hoteleras y para ellos existe una serie de servicios que la banca ofrece.

En tanto que Manuel Martínez, vicepresidente de tesorería del Banco Múltiple Santa Cruz, expuso que el sector importador se encuentra en su mejor momento, ya que en 2022 fue uno de los sectores que mayores divisas generó.

Dijo que ante este cierre la banca dominicana debe poner su granito de arena.

Un 30 % de los exportadores encuestados aseguró no sentirse a gusto con los productos ofrecidos y, en ese sentido, Martínez dijo que a los banqueros les toca cubrir las necesidades de ese sector.

“Necesitamos llegarle al sector exportador de la misma forma como hemos atendido de manera eficiente a los importadores”, resaltó Martínez.