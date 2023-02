Ito Bisonó sobre sello Hecho en RD y la Marca País: “Una cosa no tiene que ver con la otra”

"Una cosa no tiene que ver con la otra" fue la expresión del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sobre las declaraciones emitidas ayer por la presidenta ejecutiva del Grupo SID, Ligia Bonetti, quien señaló que estaba sorprendida por el lanzamiento hoy del sello Hecho en República Dominicana y lo consideraba una duplicidad.

"Esto es un reclamo de décadas del sector; nosotros estamos acompañando a la AIRD (Asociación de Industrias de la República Dominicana)", dijo. "Yo respeto la opinión de todo el mundo, mas creo en la democracia".

Sin embargo, abogó por que haya un poco más de comunicación.

Sobre el tema, Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial, del MICM, dijo que para Bonetti no era una sorpresa el lanzamiento de este sello, señalando que desde el 2021 se han reunido varias veces para hablar del tema.

“Ligia Bonetti está enterada desde enero de 2021 de esta iniciativa, completamente enterada. La última reunión que el ministerio tuvo con ella fue el viernes pasado: una hora y 48 minutos. Entonces, Ligia Bonetti no está sorprendida, ella está molesta por el sello y está emitiendo una opinión personal”, expresó.

Polanco agregó: “La diferencia es que la Marca País es la marca del país completo, del universo; es un tema de alegría, de merengue, de sabor, y esto (Hecho en República Dominicana) es una identificación de qué es dominicano y qué no”.

Enfatizó que lo que se busca es dar a conocer qué es lo que se hace en la República Dominicana.

“Este sello tiene como propósito informar al dominicano: mira, esto se hace aquí; nosotros comprobamos que ese producto se hace aquí”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/08/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-correo-electronico-1d6ea247.jpeg Diferencias entre Marca país y Hecho en República Dominicana, argumentadas por el MICM. (FUENTE EXTERNA)

Bonetti y "Hecho en República Dominicana"

Ayer, Bonetti escribió una serie de tuits en los que dijo que le sorprende la iniciativa de la AIRD y el MICM, de lanzar el sello Hecho en República Dominicana.

"El país ya cuenta con una Ley de Etiquetado que obliga a los productores a colocar en sus mercancías el rótulo -Hecho en República Dominicana- y una marca país en continuo desarrollo", dijo la empresaria a través de su cuenta en Twitter.

En la misma red social, Bonetti apuntó que este sello industrial (Hecho en República Dominicana) duplica los trabajos institucionales de marca país que una comisión oficial viene desarrollando para garantizar un sello con "verdadero orgullo dominicano".

"El sector privado debe consensuar las iniciativas que apoya para no duplicar esfuerzos", enfatizó la empresaria.

Agregó: "¿Hecho en República Dominicana es lo mismo que producto dominicano? Mi respuesta es no. Este sello no dice nada sin aparentes parámetros específicos que garanticen: Denominación de origen, Cumplimiento continuo a la calidad, Respeto al medioambiente, etc".

Me sorprende la iniciativa de @airdmedia y @MIC_RD de lanzar el sello “Hecho en República Dominicana”.



El país ya cuenta con una Ley de Etiquetado que obliga a los productores a colocar en sus mercancías el rótulo “Hecho en Rep. Dom." y una @marcapaisrd en continuo desarrollo. pic.twitter.com/rT1a4LvtbM — Ligia Bonetti (@Ligiette) February 7, 2023