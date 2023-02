Asociación Dominicana de Líneas Aéreas valora anteproyecto de ley de fomento de la aviación civil

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) saluda la iniciativa de la actual gestión gubernamental de generar un entorno fiscal en el que el ejercicio aerocomercial para el transporte de pasajeros y carga sea viable y pueda encontrar crecimiento.

“Nuestra asociación propone que se aproveche esta ocasión, luego de años de exponer en cuantos escenarios hemos sido recibidos, las necesidades puntuales para el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de una industria autóctona sana", expresó Omar Chahin, presidente de la entidad.

Además: "Maximizando los esfuerzos que se llevaran a cabo para materializar este proyecto y procurar lograr las condiciones que realmente necesitamos, haciendo a los operadores aéreos dominicanos realmente competitivos, reforzando los principales mercados y desarrollando mercados potenciales”.

De acuerdo al comunicado, proponen agregar a lo ya propuesto:

Eliminar impuestos al aumento de capital : Esta partida desincentiva la inversión en el sector aéreo, limitando a las aerolíneas dominicanas la posibilidad de inyectar capital a sus empresas, lo que resulta en un pobre o nulo crecimiento de las capacidades de las mismas.

: Esta partida desincentiva la inversión en el sector aéreo, limitando a las aerolíneas dominicanas la posibilidad de inyectar capital a sus empresas, lo que resulta en un pobre o nulo crecimiento de las capacidades de las mismas. Eliminar impuestos sobre los activos fijos (1 %) a las empresas de transporte aéreo, siendo que en este sector se requieren activos de alto costo para realizar y mantener las operaciones aéreas, este rubro castiga las inversiones de las aerolíneas disminuyendo su rentabilidad.

(1 %) a las empresas de transporte aéreo, siendo que en este sector se requieren activos de alto costo para realizar y mantener las operaciones aéreas, este rubro castiga las inversiones de las aerolíneas disminuyendo su rentabilidad. Eliminar el impuesto selectivo al consumo aplicado al seguro de aeronaves (16 %) : Dado los valores de los equipos a ser asegurados, esta partida ejerce un gran impacto y por la naturaleza no compensable ni transferible de la misma, aumenta el costo operativo, haciendo menos competitivas a las líneas aéreas dominicanas.

: Dado los valores de los equipos a ser asegurados, esta partida ejerce un gran impacto y por la naturaleza no compensable ni transferible de la misma, aumenta el costo operativo, haciendo menos competitivas a las líneas aéreas dominicanas. Eliminar impuestos aplicables a los pagos realizados al exterior en su totalidad. Esto afecta la compra de repuestos y mantenimiento de las aeronaves, transacciones que, por temas de disponibilidad, necesariamente deben realizarse en el extranjero.

Esto afecta la compra de repuestos y mantenimiento de las aeronaves, transacciones que, por temas de disponibilidad, necesariamente deben realizarse en el extranjero. Permitir el uso de procesadores de tarjetas de crédito dominicanos en dólares : Siendo que la mayoría de los costos relacionados a la operación son pagados en dólares, es una desventaja recibir ingresos en moneda local para luego tener que comprar divisas a mayor costo. Además, el uso de procesadores extranjeros encarece en hasta un 4% el procesamiento.

: Siendo que la mayoría de los costos relacionados a la operación son pagados en dólares, es una desventaja recibir ingresos en moneda local para luego tener que comprar divisas a mayor costo. Además, el uso de procesadores extranjeros encarece en hasta un 4% el procesamiento. Hacer exentas a las líneas aéreas dominicanas del principio de proporcionalidad aplicado al aprovechamiento del impuesto de transferencia sobre bienes y servicios (ITBIS) existente en el Código Tributario actual; por la naturaleza de nuestras ventas, este factor mutila la capacidad de las aerolíneas de compensarse el ITBIS pagado en detrimento de su productividad y competitividad.

“Las condiciones antes citadas, sumadas a las ya expuestas en el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo son las que han cohibido a la República Dominicana de contar con una estructura aerocomercial propia; capaz de participar activamente de la intención estatal de dinamizar la economía nacional a través del turismo y las exportaciones", indicó Chahin.

Agregó que esas mismas condiciones "son las que no nos permiten competir en igualdad con las aerolíneas de los países de mayor desarrollo de aviación en América, quienes, además de no tener que lidiar con los referidos rubros, cuentan con el soporte de sus estados en figuras como inyección de capital no retornable, punto que no estamos solicitando”.

Recordó que en numerosas oportunidades ADLA ha reclamado que el transporte aéreo nacional necesita contar con políticas estatales que promuevan el fortalecimiento y crecimiento de la oferta aérea local.