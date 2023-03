El fideicomiso "no es bueno ni malo"; todo depende del uso que se le dé, dice especialista

Ante la inquietud de varios sectores sobre la aplicación de la figura del fideicomiso en la República Dominicana, expertos internacionales consideran que no se puede satanizar porque el fideicomiso “no es bueno, ni malo”, sino que todo depende del uso que se les dé.

“El fideicomiso no es bueno ni malo. Yo diría que es bueno. ¿Por qué? Porque es una solución a muchas cosas, pero si la gente no lo sabe usar, si no tenemos, por ejemplo, administradores fiduciarios profesionales, si no tenemos buenos proyectos, si no tenemos buena legislación, si no tenemos buenos mecanismos de control, puede que las cosas no funcionen bien”, señaló Jorge Porras Zamora, abogado costarricense.

Zamora, con más de 20 años de experiencia en el sector fiduciario, señaló que la preocupación debe ser cómo se perfecciona el uso de la figura.

“El fideicomiso es una herramienta que viene a apoyar, a coadyuvar con el Estado el desarrollo de determinadas cosas. ¿Qué cosas? Lo que el Estado considere que es donde esta figura pueda contribuir más. Ya sea en carreteras, infraestructuras de aeropuertos, puertos, salud, entre otros”, expresó.

Resaltó que hay muchos casos de éxito en diferentes países, donde el Estado es el promotor de desarrollo a través de esta figura. Por ejemplo, explicó, en el sector Turismo.

Agregó que México, específicamente Cancún, todo lo que se llama la Rivera Maya; Huatulco, Los Cabos, "todo esto se hizo a través del fideicomiso”.

Zamora ofreció sus declaraciones al visitar las instalaciones de Diario Libre junto con Juan Carlos Peralvo Molina, abogado y exdirector de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador.

Peralvo apuntó que la República Dominicana puede tomar los buenos resultados de otros países. “Es una figura probada que ha funcionado en otros países. ¿Qué es lo que hay que tomar de esos otros países? Los controles”.

Apuntó que el fideicomiso genera confianza entre las dos partes para que cada una pueda tender a alcanzar los objetivos.

¿Qué se ha hecho a través del fideicomiso en el Ecuador?

El abogado y experto en temas fiduciarios dijo que en Ecuador se realizaron 15 fideicomisos para desarrollar el Aeropuerto de Quito, el cual tuvo una inversión de casi 1,500 millones de dólares.

También, se realizó un fideicomiso para financiar el Metro de Quito. “Es decir, el transporte subterráneo, de lo que hoy día está casi operando, en uno o dos meses puede entrar en completa operación. Es una obra de 3,000 millones de dólares”.

Peralvo dijo que el desarrollo que trajo consigo la creación de esas importantes obras que significan miles de millones de recursos no se habrían podido dar sin el fideicomiso.

"Habrían tomado más tiempo y probablemente habríamos seguido en el conteo de alcanzar un conteo internacional que llegue al gobierno ecuatoriano, hacia los municipios con necesidad de garantía soberana. Es decir, procesos largos y complejos... y, por tanto, todavía estuviéramos esperando que se hagan", expresó.

Dijo que la figura del fideicomiso ha facilitado que las obras se hagan más rápido, mejor, con transparencia, con muchos controles satisfaciendo los intereses del Estado y sus diferentes instancia ante los inversionistas, pero, sobre todo, atendiendo las necesidades de la gente.

Explicó, además, que “el fideicomiso público para eso es que se usa: para permitir que obras, proyectos, infraestructuras se desarrollen, de todo tipo, con la combinación de capitales nacionales o extranjeros”.

Además, dijo que se han realizado centrales hidroeléctricas.

Zamora agregó que el fideicomiso viene a facilitar las cosas utilizándolo de forma inteligente.