Ministro dice RD desmontó alegatos para sancionar a Central Romana

Las autoridades dominicanas mantienen un diálogo permanente con sus pares de Estados Unidos en torno al tema del Central Romana y las sanciones puestas a la empresa por los estadounidenses por supuestos indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo que hallaron durante su investigación.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, varios de los alegatos ya han sido desmontados en la República Dominicana.

“Primero señalaban (Estados Unidos), hace 10 años, el alegato del trabajo infantil, cosa que, con el desarrollo de las tecnologías y la inversión de tiempo y esfuerzos, fue demostrado que no es así. Posteriormente y recientemente, las argumentaciones son trabajos forzosos. ¿Qué significa? Significa que una persona no tiene libertad de tránsito, no tiene recepción de salarios, etcétera. Y varios de esos alegatos hemos podido comprobar que no son así”, señaló.

Agregó que “es posible que lo que se quiera presentar como una situación laboral, quisieran realmente significar una situación de otra naturaleza, que no sea laboral". "Entonces, lo que tenemos (que hacer) es seguir desarrollando los elementos probatorios para comprobar la realidad”.

Apuntó que "si, efectivamente, no es así, entonces, el planteamiento tiene que ser desvelado en sinceridad y no desde el punto de vista laboral.

De Camps habló al respecto al visitar a Diario Libre, en donde conversó con Inés Aizpún, directora, y Mariela Mejía, editora de Economía.

La sanción

Desde el 23 de noviembre de 2022, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) tienen la orden de detener los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited.

Cuando Robert Thomas -quien fuera encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana- habló sobre el tema en el país, apuntó que el veto estadounidense al azúcar de Central Romana Corporation se mantendrá en efecto hasta que la empresa haga un esfuerzo integral para corregir las sanciones y Estados Unidos pueda verificar que ya no están las prácticas arrojadas por las investigaciones.

"Más de 10 años de investigaciones continuas se han llevado a cabo, y vamos a trabajar con el Central Romana para remediar estas preocupaciones y poder certificar que ellos han corregido estas acciones", expresó el diplomático en una visita que le realizó al Ministerio de Agricultura.

La mañana del 23 de noviembre de 2022 se dio a conocer lo que alega Estados Unidos en su bloqueo a Central Romana.

De acuerdo al documento oficial, identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación. Alega que encontró:

Abuso de vulnerabilidad

Aislamiento

Retención de salarios

Condiciones abusivas de trabajo y de vida

Exceso de horas extras

“Los fabricantes como Central Romana, que no cumplen con nuestras leyes, enfrentarán consecuencias a medida que eliminemos esta práctica inhumana de las cadenas de suministro de Estados Unidos”, indica la publicación estadounidense.