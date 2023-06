Cámara Americana de Comercio en RD deplora que empresas chinas evadan impuestos

En vista de la proliferación en el país de comercios de propietarios chinos que evaden impuestos, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr, por sus siglas en inglés) aboga, ante las entidades reguladoras, por que se agilice el proceso de establecer reglas claras y que se cumplan, para la estabilidad empresarial.

Edwin de los Santos y William Malamud, presidente y vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr, respectivamente, conversaron con Diario Libre y externaron las preocupaciones de la entidad -que agrupa a 1,600 empresas- frente a la evolución de negocios que no cumplen con las leyes y generan un entorno de "competencia desleal fiscal".

Para Malamud, quien lleva 25 años al frente de las operaciones de una de las organizaciones más grandes del país, hay un trecho que falta por transitar. "Somos pro libre comercio, y el libre comercio implica reglas del juego respetadas", manifestó.

Entonces, prosiguió: "Si las empresas en cuestión son empresas legítimas, que están vendiendo productos legalmente, es algo sano y bueno para la economía".

Sin embargo, destacó que hay situaciones que se alejan de la normativa. "Tenemos casos, como ferreterías, farmacias, entre otras, que están en nuestra membresía, y hablan de comerciantes chinos que establecen negocios; no pagan impuestos y después del año cambian el RNC (Registro Nacional de Contribuyentes) para evitar el tema de los impuestos. Eso es preocupante y es algo que ha sucedido en varios países de Centroamérica", comentó el vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr.

De los Santos señaló la importancia de que esos negocios que evaden la ley tributaria puedan ser regulados por las entidades fiscalizadoras. "Lo que se persigue al final del día es que haya reglas claras y que se establezcan reglas de transparencia", acotó.

Reconoció que el país cuenta con un marco normativo fortalecido, pero no dejó de resaltar la problemática que persiste en el comercio local y afecta la competitividad.

Al preguntarle a Malamud sobre los retos que ha tenido la Cámara Americana de Comercio en el país, citó dos que han sido constantes, pero en los que han podido avanzar en conjunto con las diferentes autoridades gubernamentales.

Destacó que, dentro de los atributos con los que ha contado el país, está el paso a paso para la política comercial de apertura, la cual se ha ido logrando con la firma de cada uno de los acuerdos comerciales a nivel internacional. "No todo de una vez", puntualizó.

Sobre la ausencia de un embajador de Estados Unidos en el país, explicó que hay falta de consenso en el congreso estadounidense, lo que ha impedido su designación.

Eventos por el centenario de la Amchamdr

En noviembre del 2023 cumple 100 años

El aniversario de la Cámara Americana de Comercio es el 8 de noviembre, fecha en la que conmemorarán sus 100 años como enlace directo entre empresas y gobiernos, y siendo puente de facilitación del diálogo para las mejoras estructurales del sector privado.

El centenario de la cámara será celebrado desde el presente mes con la cumbre de la Association of American Chambers of Commerce in Latin America and the Caribbean (Aaccla), del 12 al 14 de junio. Por el evento, representantes de 23 cámaras americanas de comercio de Latinoamérica visitarán el país. En este se desarrollará la conferencia Business Future of the Américas (BFA), que contará con ponencias y actividades, con invitados locales e internacionales.Los ejecutivos de la Amchamdr destacaron que, a propósito del evento, se podrían generar oportunidades de atracción de inversión privada, tanto local como extranjera, lo que refleja su importancia.

En noviembre, mes de la fecha conmemorativa, será celebrado un concierto en colaboración con Berklee College of Music, a través del cual se reflejará la evolución simbiótica de la música dominicana y estadounidense por todo un siglo.

Los actos contarán con la presencia de altos funcionarios del gobierno.