Banco Activo opera con relativa normalidad en su tercer día de liquidación voluntaria

Tres días después de haber anunciado su salida voluntaria del sistema financiero dominicano, los clientes acuden hoy con relativa normalidad a la única oficina que sigue abierta del Banco Múltiple Activo Dominicana, ubicada en la avenida Tirandentes, dentro de Galerías Naco, para recibir sus servicios.

Aunque el local mantiene su horario habitual (de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábados de 9:00 a 1:00 de la mañana), a las 9:30 de la mañana de este lunes, sólo cuatro personas estaban recibiendo orientación por parte del servicio al cliente.

Kelvin fue uno de los que acudió para hablar con uno de los agentes. El hombre, que solo se identificó con su nombre, declaró a Diario Libre que asistió después de enterarse de la noticia de la liquidación a través de las redes sociales.

"Vine para preguntar cuál es la entidad financiera que ahora va a asumir, pero me dijeron que eso todavía está en proceso", precisó el usuario, que quería saber si su tarjeta de crédito del banco seguía vigente o no.

A diferencia de él, a algunos clientes les tomó por sorpresa el aviso, como es el caso de Junior Blanco, quien tiene una tarjeta de crédito con el Banco Activo desde diciembre pasado.

"No, yo no sabía nada de eso. Vine a pagar mi tarjeta...; si ellos la clausuran y la eliminan, no pierdo nada, porque ya les pagué", manifestó el señor, visiblemente sorprendido.

Otro cliente, que sólo se identificó como Andy, dijo que fue para investigar por qué la entidad no le aprobaba un préstamo que había solicitado hace mucho tiempo, y que fue este mismo lunes cuando se enteró del cierre, por lo que terminó preguntando cuándo podría retirar su certificado financiero.

Retiro de dinero

Una hora después, comenzó a llegar una mayor afluencia de personas para retirar su dinero y hacer preguntas sobre sus ahorros con el banco.

Sebastián, un usuario activo desde hace tres años, dijo que pasó a sacar sus depósitos y la entidad sólo le entregó una parte. "La transacción aún no está completa. Me entregaron una parte del dinero y para el resto, me dijeron que me llamarían", comentó.

Momentos antes que él, un hombre de unos 40 años salía del local tras pasar por la ventanilla de caja.

El cliente, que pidió que se reservara su nombre y se abstuvo de hacer comentarios sobre su operación, precisó que ha estado relacionado con la institución desde hace siete años. Tiene cuentas de ahorro y tarjetas de crédito desde que el banco comenzó a operar en 2016.

Otro usuario, Eusebio García, calculó que tiene entre 10 y 12 años relacionado con la institución. Como pasado cliente del disuelto Banco de Ahorro y Crédito Providencial, la noticia no le tomó por sorpresa: su préstamo había pasado al Banco Activo, compromiso que honró durante siete años y medio.

"Vine por una tarjeta ahí, y a verificar si algo que yo había cancelado de antemano todavía se ve", manifestó García, quien se mostró tranquilo. "Está bien...; uno se mantiene en varias entidades financieras al mismo tiempo", se limitó a decir respecto a la situación actual del Banco Activo.

Etapas del cierre

La gerente de Publicidad y Mercadeo de la institución financiera, Mónica Acosta, explicó que el plazo de 180 días calendario, para la liquidación voluntaria del Banco Activo, comenzó a correr desde la publicación del comunicado el pasado viernes 28 de julio.

Explicó que, hasta el momento, hay un total de 50 empleados activos trabajando en la sucursal de la avenida Tiradentes.

Este personal se ha encargado de dar apoyo en las áreas neurálgicas del banco, informar a los clientes vía telefónica que pueden pasar a retirar sus depósitos y garantizar que su entrega se realice de manera oportuna y transparente.

Explicó que la entrega de los ahorros se dividirá en dos etapas: en la primera etapa, aquellos clientes con montos menores a 1,860,000 pesos recibirán el dinero en su totalidad. En tanto, quienes excedan esta cantidad lo recibirán en una segunda etapa, de la cual se les informará previamente.

"Estamos invitando a los clientes a que pasen a retirar sus ahorros, comunicándoles que sus demás productos siguen funcionando de manera normal, incluyendo los productos de crédito, como los préstamos y las tarjetas de crédito", manifestó.

En cuanto al traspaso de la cartera de créditos a otra institución financiera, informó que aún se están consultando varias entidades, en colaboración con la Superintendencia de Bancos, ente regulador que debe autorizar tanto la compra de la cartera como el traspaso de los activos y pasivos del Banco Activo a otra entidad de intermediación.

