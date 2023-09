Director de Aduanas: la logística es el próximo gran salto de la economía dominicana

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró este miércoles que el sector logístico es el próximo gran salto de la economía dominicana y quizás pueda llevar al país a constituirse en una economía no solo en vía de desarrollo, sino del primer mundo.

"Hemos identificado en ustedes, en este sector (logística), el próximo gran salto de la economía dominicana", aseguró el funcionario.

Sanz Lovatón indicó que este sector podría llevar a la República Dominicana a ser "un ejemplo" en América Latina, "un oasis" en la región.

El titular de Aduanas ofreció sus declaraciones en el marco de la VI Conferencia del Operador Económico Autorizado (OEA), en donde agregó que ya hoy la República Dominicana es un hub logístico regional.

"Lo que tenemos es que decirlo más, tenemos una ley que compite con cualquier legislación del mundo, tenemos ocho aeropuertos internacionales, tenemos muelles y puertos equipados, estamos recibiendo la inversión extranjera más acelerada de los últimos 25 años en nuestro país. Lo que hay es que seguirlo diciendo, seguirlo promoviendo y, claro, estas certificaciones OEA nos permiten decirle al mundo que la República Dominicana está lista para recibir estas inversiones", argumentó Sanz Lovatón.

Más promoción

Alexander Schad, primer vicepresidente de la Asociación de Navieros del país, dijo que la República Dominicana tiene una competencia que no la tienen los demás países de la región, complementándose con lo que es la logística. "Sin logística no hay cargas y sin cargas no hay logística", dijo el también presidente de Frederic Schad.

Agregó que ahora se están dando algunos movimientos con mercancías que antes se producían en China y ahora los americanos quieren que se produzcan en esta región.

"Eso nos está beneficiando con muchísimas líneas de producción que están viniendo a zonas francas de nuestro país", dijo Schad.

Consideró que para que el sector dé ese salto económico que señaló el director de Aduanas debe darse una mejor comunicación del potencial que tiene la República Dominicana.

"Nosotros decimos que no queremos ser el secreto mejor guardado, queremos que todo el mundo sepa", dijo.

Entonces, agregó: "Hay un plan de comunicación impulsado por el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que tiene montos importantes para hacer llegar ese mensaje (...); de verdad, nos falta mucho, promoción".

Conferencia

Sanz Lovatón, al emitir las palabras de apertura del evento, aseguró que las certificaciones continúan en crecimiento, en la actualidad, con un 97 %.

"Les exhorto a aprovechar las oportunidades que esta certificación les ofrece, y desarrollen todo su potencial. La República Dominicana da pasos certeros para agilizar y asegurar el comercio exterior y, así, continuar el camino de convertirnos en el hub logístico de clase mundial", ponderó.

Lovatón explicó que, por primera vez, la solicitud de certificación y recertificación OEA ha sido automatizada, acorde con el programa de gobierno Burocracia Cero.

Dijo que la Aduanas de la República Dominicana ha alineado los requisitos de certificación OEA con el programa CTPAT de la Aduana de Estados Unidos, compilando sus mejores prácticas y, a la vez, incluyendo elementos de las normas ISO, entre ellas Antisoborno, Calidad y Seguridad de la Cadena de Suministro.

En el evento, la subdirectora general de Aduanas, Lucía Zorrilla, destacó que el programa OEA adquirió rango de ley en agosto del 2021, con la promulgación de la nueva Ley General de Aduanas número 168-21, la cual otorga más fuerza jurídica a la acreditación.

"El programa OEA cuenta con un total de 596 empresas, de estas, 384 son OEA Internacionales y 212 OEA Simplificadas y más de 150 empresas recertificadas", expresó Zorrilla.

En dicha actividad se entregaron certificados a distintas empresas, nuevas, revalidadas y simplificadas, que cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y son sometidas a un riguroso proceso de depuración y validación para recibir sus certificaciones, por lo que representan confianza y seguridad para Aduanas.