Empresarios siguen apoyando cierre de la frontera; comerciantes piden flexibilizar medida

Hasta el momento se desconoce oficialmente el impacto económico que ha tenido el cierre de la frontera dominico-haitiana por parte de las autoridades dominicanas, a raíz de la construcción de un canal de riego para tomar agua del lado haitiano del río Masacre.

El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, dijo ayer que es muy pronto para calcular los efectos monetarios de la interrupción del comercio con Haití, aunque prefiere pensar que pronto habrá una solución a la crisis.

El presidente Luis Abinader anunció que se podrían flexibilizar las medidas una vez se rehabilite el canal La Vigía, entre una o dos semanas.

"Todavía no nos hemos embarcado en análisis o estudios de ese tipo, precisamente porque pensamos que este sea un período de transición, de ajuste y que próximamente serán resueltas las dificultades", expresó.

La búsqueda de nuevos mercados para los productos que la República Dominicana exporta a su vecino no es algo especial de este momento, según indicó el funcionario.

En esa misma panorámica, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Juan Celso Marranzini, reiteró que ese gremio empresarial respalda la medida tomada por el gobierno.

"Desde el Conep reiteramos nuestra posición de respaldo a las acciones que ha tomado el Gobierno dominicano en torno a la crisis causada por particulares que han desviado el río Masacre, vulnerando acuerdos entre ambas naciones y nuestra soberanía", indicó.

Además, Marranzini reiteró el llamado a la comunidad internacional para una urgente pacificación de Haití, que por su estado de ingobernabilidad representa una amenaza para la República Dominicana y toda la región.

"Nos mantenemos en constante comunicación con el Gobierno en torno a esta crisis, los efectos que causa al comercio entre ambas naciones, entre otros, y sus posibles soluciones" Juan Celso Marranzini Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada “

El Gobierno dominicano podría flexibilizar las medidas en la frontera después de que se rehabilite el canal de La Vigía en el río Masacre, una decisión que salvaría el río, señaló el presidente Luis Abinader el lunes pasado en el encuentro con periodistas y comunicadores.

En ese escenario, Abinader expuso, además, que la frontera no será igual a partir de ahora y por las situaciones que vendrán en esa nación.

Le preocupan los comerciantes

El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, dijo que el sector que representa entiende que la soberanía está por encima de todos, pero que hay medidas que tomar con precaución.

"Entendemos y dudamos que el Estado pueda sostener la cantidad de comerciantes que están dejando de vender y que están perdiendo productos fruto de que no se les ha respondido de acuerdo a lo que fue la medida que tomó el presidente", detalló.

"Se les dijo a esos comerciantes -agregó- que se les iban a reponer los recursos y que el Inespre, el Banco Agrícola y Agricultura iban a apoyarlos para que no tuvieran pérdidas, pero hasta ahora eso no ha sido respondido. Sabemos que el tiempo es corto y los comerciantes no esperan".

Dijo que la medida, aunque va en favor de la soberanía, es muy difícil poder sostenerla porque, de acuerdo con los datos estadísticos que manejan, esa frontera depende directamente de las ventas informales.

Además, la mayoría de los productos no son de larga duración, sino que la mayoría vence en poco tiempo.

"Aunque el comercio y el movimiento económico es informal en su mayoría y no genera beneficio al Estado, sí genera una buena cantidad de empleos y favorece a una gran cantidad de familias que compran productos ahí y que tienen facilidad de conseguir sus productos ahí", explicó Cruz Rojas.

Reiteró que se debe flexibilizar las medidas del cierre total de la frontera porque no solo los comerciantes están siendo afectados, sino los productores avícolas, los productores de embutidos y otros.

Agregó que en las provincias fronterizas hay más de 2,500 miembros del Conacerd, los cuales están solicitando ayuda por la situación generada por el cierre fronterizo.

Comerciantes afectados

"Tenemos en Pedernales 130 socios, en Barahona tenemos 124, en Dajabón tenemos 205 miembros y en Montecristi tenemos más de 250 socios. En ese sentido, estamos hablando de más de 2,500 socios en toda la zona que están afectados en la frontera y que nos están reportando la situación que están", indicó.

Reiteró que debe buscarse una medida de diálogo y ver de qué manera se reactiva el comercio "porque sin comercio es muy difícil que las dos naciones puedan mantenerse".

Adoexpo se reúne con socios Diario Libre consultó a la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, sobre el tema fronterizo. La ejecutiva dijo: "Estamos en reunión permanente con nuestro consejo, socios y las autoridades".

Joaquín Caraballo

