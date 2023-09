Llaman a mipymes formalizarse para que las empresas puedan crecer

Las personas que quieran ver sus negocios crecer y tener mayor rentabilidad deben formalizarse, de acuerdo con funcionarios públicos y empresarios que participaron hoy en la primera edición de Crece, una plataforma que ofrece una variedad de recursos y servicios esenciales para las micro y pequeñas empresas, incluyendo asesoramiento empresarial, capacitación y oportunidades de hacer contactos con otros empresarios (networking).

Además, la iniciativa tiene como objetivo promover la innovación y la digitalización de las empresas locales.

Antonio Ramos, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (Ccpsd), que organiza el evento, dijo que cuando se está formalizado los clientes pueden ser mucho más grandes y, además, se puede proteger la integridad de la empresa y los trabajadores.

"La importancia de estar formalizado es qué tanto tú quieres crecer en esta vida. El que vive picoteando en la calle no crece porque vive picoteando en la calle. El paletero que tú tienes en la esquina tú lo ves en 50 años vendiendo ahí mismo, ¿por qué? Porque no hace estructura. ¿Y por qué no hace estructura? Porque no se formaliza", indicó.

Resalta que cuando se formaliza una empresa se puede arrancar vendiéndoles a los grandes y si no tiene el tamaño para poderles vender, empieza vendiéndoles a las medianas que también piden factura fiscal, entre otras cosas.

"Vámonos por la seguridad social. ¿Tú sabes el peligro que tú como empresario llevas si tú no tienes a tus empleados en la Seguridad Social? Y no porque venga un inspector, es porque (si) un empleado se cayó de una escalera, la demanda laboral que te viene, te desaparece, te mata", advirtió el vicepresidente de la Ccpsd.

También apuntó que es importante formalizarse porque, si se inicia una actividad comercial con una marca y no se registra, se corre el riesgo de perder el dinero invertido porque vino otro y tomó el nombre.

"No registras tu marca, empiezas a darles promoción, gastaste cuartos en publicidad, y viene otro y toma el nombre y lo registró. ¿Tú sabes qué? Todos esos bizcochitos se los llevará él (el que lo registra), y botaste tu dinero", señaló Ramos en el marco de la primera edición de Crece.

Indicó que para venderle a las grandes empresas o al Estado se necesita un Registro Nacional de Contribuyente (RNC). "Tú necesitas un número de comprobante fiscal, y yo creo que esa es la virtud más importante de por qué sacar tu RNC, de por qué certificarte, registrarte en Impuestos Internos".

Sobre el registro de marcas, Michelle Marie Guzmán Soñé, directora del departamento de Signos Distintivos en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), dijo que lo importante de registrar el negocio en la entidad es que le permite al Estado poder protegerlo de que terceros hagan un uso indebido del signo.

"Ese registro te permite validar que eres el titular de él y con ese registro vas a evitar que otros no te copien, no puedan imitarte o no quieran hacer uso de esa inversión, de ese reconocimiento y de ese esfuerzo que has puesto tu para emprender", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/dsc-1356.jpg Panel sobre la formalización. (FUENTE EXTERNA)

Yajaria Bonifacio, gerente de registro de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), consideró que antes de iniciar la vida comercial, como persona física o jurídica, se deben inscribir en el Registro Nacional de Contribuyentes.

"Este registro sirve para que el contribuyente pueda optar por ser proveedor del Estado; puede hacer exportaciones, puede optar por financiamiento en la banca que tenemos disponible y todo lo demás", explicó Bonifacio.

Por otro lado, Sahadia Cruz Abreu, directora de la Dirección de Servicios de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), dijo que, de manera formal, pagando la Seguridad Social se puede respirar tranquilo y dedicarse al negocio trabajando para hacerlo crecer e impedir entrar al "valle de la muerte" por el no pago.

"Si no pago la Seguridad Social por mis trabajadores, eso es el valle de la muerte, se acorta (la vida de la empresa), porque con una demanda laboral por no pago de Seguridad Social, cualquier empresa puede fácilmente desaparecer. La garantía económica que le da el pago a la Seguridad Social versus el costo que representa, realmente es mayor", expresó.

Protección social

Laura Peña Izquierdo, vicepresidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), dijo que esa institución aboga por empleos de calidad porque son los que tienen la protección social.

"Porque tenemos la cobertura de Seguridad Social, de salud, de pensiones y de riesgos laborales. Entonces, eso hace que nosotros como emprendedores nos motivemos a cubrir a nuestros empleados, aunque sea uno o dos, no importa, y nosotros no tener la responsabilidad de cubrir la parte de salud si un trabajador se enferma", explicó Izquierdo.

Agregó: "Nosotros, como emprendedores,no tenemos un capital para responder si un trabajador nuestro se enferma o fallece por enfermedad común, por un accidente. Pero, ¿qué pasa? Que las familias normalmente se van a referir al dueño de la empresa para buscar una ayuda porque esa persona vivía de ese desempleo".