Presidente del Conep: mientras Haití no se organice será una amenaza para el país

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, declaró este jueves que mientras Haití no se organice será una amenaza constante de inestabilidad para la República Dominicana y para toda la región.

"Se trata de ir con un día a día, apoyar al gobierno en esas acciones y seguir lidiando porque mientras Haití no se organice y no se pacifique, no se refuercen sus instituciones es una amenaza constante de inestabilidad para nuestro país y para toda la región, y lo que más anhelamos es que eso se pueda revertir", expresó el titular del Conep.

Dijo que "lo correcto es abrir la frontera al comercio, obviamente, eso se va a ir restableciendo porque somos aliados comerciales en forma natural, el problema es más institucional, el problema es la amenaza que plantea Haití a la estabilidad de la región y tenemos que irlo trabajando en conjunto con el gobierno y con esa conversación permanente con la comunidad internacional para que ocurra la pacificación, que es lo más importante".

Agregó que se debe seguir por la vía diplomática apelando a la comunidad internacional para que se dé la pacificación que hace falta en Haití para que se fortalezcan las instituciones y haya un interlocutor.

"Ahora mismo no hay un interlocutor, lo que hay son vándalos, lo que hay son interés dispersos, con lo cual tenemos que luchar. El mejor ejemplo es la construcción del canal, con quien no hay nadie con quien poderse sentarse en una mesa de diálogo", expresó Marranzini.

Búsqueda de solución

Sobre el tema de Haití, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), José Nelton González Rodríguez, dijo que el vecino país representa un riesgo y como jóvenes empresarios reconocen apoyan el llamado a la comunidad internacional para buscarle una solución a esa situación.

"Reconocemos la importancia del mercado binacional y a Haití como nuestro aliado comercial. También reconocemos la importancia de velar por nuestra soberanía, por eso apoyamos el llamado constante a la comunidad internacional para actuar en la búsqueda de soluciones con una visión a largo plazo en esa vecina nación", apuntó el empresario.