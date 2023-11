Firman Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras en República Dominicana

Banco BHD dio formal apertura al Financial Alliance for Woman ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

El Banco BHD inauguró el evento internacional Financial Alliance for Women en República Dominicana, donde se llevó a cabo la firma del Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras (WE Financial Code), en presencia del presidente Luis Abinader.

La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, explicó que este convenio público-privado tiene como objetivo realizar un plan piloto para recopilar información de los diferentes sectores económicos en los que las mujeres tienen participación. Esto permitirá que las entidades financieras desarrollen programas especiales para este segmento productivo.

Se espera que, a través del análisis de las estadísticas recopiladas, disponibles en las plataformas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y de la Superintendencia de Bancos (SB), se puedan generar normativas públicas que faciliten la ampliación del crédito y la inclusión financiera de las mujeres.

El primer piloto para ampliar el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres se llevó a cabo en Inglaterra.

El Código fue firmado por Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora del Banco Central; Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos; Rosanna Ruíz, presidenta de la ABA; e Inés Murray, CEO de la Financial Alliance for Women.

Además, estuvieron presentes Steven Puig, presidente del BHD y anfitrión de la cumbre anual 2023; Rachel Robboy, CEO del BID Invest; Cristina De Castro, presidenta de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord); Manuel Cocco, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi); Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; y Fraysis Moronta, directora general sénior de Capital Humano, Procesos, Tecnología y Operaciones del Banreservas.

República Dominicana, el primero de habla hispana

La cumbre anual Financial Alliance for Women, realizado por primera vez en República Dominicana y en un país de habla hispana, reúne durante este 8 y el 9 de noviembre a 35 miembros asociados y otros actores del sector financiero local e internacional, entre ellos:

Representantes de bancos,

Actores del sector fintech,

Aseguradoras,

Empresas de servicios de pago,

Inversionistas,

Representantes de capitalistas de riesgo,

Gestores de activos,

Corporaciones de telecomunicaciones,

La Financial Alliance for Women es una red global de organizaciones financieras comprometidas con el avance de la economía femenina, considerada como el mercado emergente de mayor envergadura y crecimiento. Las entidades miembros de esta red, presentes en más de 135 países, comparten el objetivo de maximizar el potencial económico de las mujeres.

La alianza, que aboga por la creación de valor compartido, permite que las instituciones financieras potencien el empoderamiento económico de la mujer a través de sus operaciones comerciales, con más de 85 instituciones financieras miembros a nivel mundial.

