Sector construcción dominicano no está mecanizado en un 100 %

A pesar de algunos meses negativos que registró durante el primer semestre de 2023, el sector construcción es uno de los principales motores de la economía en la República Dominicana. Esta industria, al igual que otras, ha tenido avances importantes en términos de tecnología aplicada en sus procesos, haciéndola más productiva y competitiva.

Sobre el tema, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) explicó a Diario Libre que actualmente el sector no cuenta con ningún proceso o actividad mecanizada al 100 %. En cambio, la Confederación Dominicana de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción (Copymecon) señaló que la modernidad del sector mipymes es prácticamente cero.

"En República Dominicana existen algunos procesos que están tecnificados, que incluyen herramientas, maquinarias y labores técnicas especializadas como el vaciado del hormigón armado, el cual está en una obra con formaletas en un 95 %", indicó Acoprovi.

Detalló que en una obra tipo aporticada está cerca de un 80 %; en formatos de obra mampostería en un 70-75 %, en movimientos de tierra como excavaciones entre un 80-85 % en sentido general y demoliciones en un en un 60 %.

También, en la mezcla de hormigón en obra, la mecanización se encuentra en un 60-70 %, la subida de materiales ronda un 50 %, lo que lo convierte en un reto para el sector construcción y el doblez del acero ronda en un 70 %.

Acoprovi aseguró que la productividad en el proceso de mecanización ha mejorado y se puede apreciar en los tiempos de entrega de los proyectos y la adopción de nuevos formatos constructivos, pero aclara que aún falta mucho por hacer, ya que para alcanzar un nivel de productividad mayor es necesario cerrar la brecha en el acceso a trabajos de calidad, innovación en materiales e insumos.

También, en medidas económicas que permitan equilibrar las alzas en los costos y el acceso a financiamientos dirigidos a la adquisición específica de nuevas tecnologías e innovaciones.

Falta de apoyo

El presidente de Copymecon, Eliseo Cristopher, explicó que cuando se habla de modernidad en el sector se refiere a los equipos como retroexcavadoras, retropalas, gredas, rodillos, entre otros.

Dijo que en países desarrollados hay pequeñas empresas que con una retropala, que tienen varias funciones, pueden hacer el trabajo en un rato y en la República Dominicana tienen que usar entre 20 y 25 hombres y no lo hacen en un día.

"Una vez que nosotros comencemos a tecnificar o a buscar mecanismos apropiados para que las mipymes de la construcción podamos acceder a maquinarias con tecnologías de punta, vamos a tener un sector mucho más eficiente y competitivo y, posiblemente, estemos abriendo espacios enormes para dominicanizar la mano de obra en el sector", explicó.

Cristopher explica que la productividad de las mipymes de la construcción por la no mecanización es baja porque lo que pueden hacer en par de horas con un equipo tienen que durar uno y dos días para poderlo hacer con varios hombres.

"No estamos trabajando de acuerdo a los mercados internacionales, de acuerdo a las tecnologías que se aplican en otros países, estamos trabajando con tecnologías básicas: pico y pala, no tenemos tecnología en las mipymes de la construcción, no tenemos el acceso a esas tecnologías por razones financieras", apunta el representante de Copymecon.

Añade que en el sector la mano de obra está siendo ocupada en un porcentaje bastantemente elevados por extranjeros.