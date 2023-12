Acofave: no nos importa la cantidad de vehículos usados que se venda, sino que se cumplan las leyes

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) se mantiene firme en denunciar una alegada competencia desleal proveniente del sector vehículos usados. Hasta lo argumentó en un estudio divulgado en este 2023 donde cita una serie de puntos que le son odiosos:

la importación de vehículos con el guía a la derecha, el ingreso de unidades declaradas en pérdida total o salvamento, la informalidad en las importaciones, el lavado de dinero, la falta de servicio y garantía de calidad para los vehículos usados y la subvaluación.

Los importadores de vehículos usados le respondieron a Acofave cada uno de sus alegatos y rechazaron que representen una competencia desleal. Aseguraron que las unidades usadas en condiciones de seminuevos representan casi la única opción viable para la población de menos ingresos para adquirir un medio de transporte propio.

En una conversación con Diario Libre, Yris Nelsi González, directora ejecutiva de Acofave, y Ramón Ernesto Morales, miembro de la Junta Directiva del gremio, insistieron con los argumentos de la asociación, integrada por 17 grupos empresariales que representan 32 empresas individuales.

—Conociendo la postura del sector opuesto a ustedes, uno diría o aparentaría que hay una pugna de intereses entre los exportadores de vehículos nuevos y los usados.

MORALES: No es una pugna, porque nosotros simplemente planteamos que se cumplan las leyes vigentes en la República Dominicana. Y cumpliendo las leyes que tenemos vigentes en la República Dominicana, nosotros no tendríamos este volumen de muertes (por accidentes de tránsito), no necesitaríamos salir una hora antes de la casa para poder llegar por el tráfico. Simplemente cumplir la ley.

—Acofave hizo un estudio en el que incluye una comparación de vehículos nuevos versus usados. ¿Por qué entienden que los vehículos usados se están importando más? ¿Qué ha cambiado en el poder adquisitivo de la gente?

GONZÁLEZ: Creo que lo primero es la misma necesidad. El que tú no tengas un sistema de transporte digno para la gente hace también que la gente entienda que es indispensable que tú tengas tu propio vehículo. Entonces, eso pone presión, digamos, a esa demanda. Segundo es aspiracional tener un vehículo. Ahí es que está lo central. Y, realmente, la mayoría de los dominicanos pudiera tener el poder adquisitivo de adquirir un vehículo, aparte de las facilidades que también financieras se pueden estar concediendo, pero es más una necesidad.

MORALES: A nosotros no nos importa la cantidad de usados que se venda. Nos da igual también la edad del vehículo que se importe, a nosotros nos da igual. Nosotros no tenemos ese problema, no es un tema de nuestra asociación. Lo que nosotros tenemos (como interés) dentro de nuestra asociación es terminar con el caos de la no aplicación de las leyes vigentes en la República Dominicana.

GONZÁLEZ: Y que sea una competencia leal, que no haya comercio ilícito. Que haya formalidad en el suministro de vehículos a los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/27/131223-entrevista-directivos-de-acofave-003.jpg Ramón Ernesto Morales, miembro de la Junta Directiva de Acofave. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/27/131223-entrevista-directivos-de-acofave-002.jpg Yris Nelsi González, directora ejecutiva de Acofave. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

"Al nosotros tener una baja educación, eso da como resultado que nosotros preferimos un vehículo grande de siete años, ocho años, a un vehículo chiquito nuevo" Ramón Ernesto Morales Miembro de la Junta Directiva de Acofave “

—Si agrupamos a las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley, ¿cuáles ustedes entienden que están incumpliendo más su rol?

MORALES: Creo que no es un problema de cuál más. Creo que todas están envueltas: DGII (Dirección General de Impuestos Iternos), DGA (Dirección General de Aduanas), Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre), Digessett (Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre)...

—Pero ustedes señalan a Aduanas, por ejemplo, en el estudio cuando hacen cálculos muy técnicos de su evaluación. O sea, ¿qué ustedes entienden que Aduanas debería hacer mejor?

MORALES: Creo que esto no es tan complejo. Por ejemplo: tú vas a comprar un auto, versión americana, usado; y tú eres una persona acuciosa. Tú dices: déjame tirarle el Carfax a esta unidad. Te metes en Carfax, lo pagas y sacas el Carfax (...) El valor en que se transó ese vehículo, en que se compró ese vehículo de Estados Unidos, es igual, el mismo esfuerzo. Tú pones el número de chasis, el número de serial de tu auto, de ese auto que tú estás viendo, y tú puedes obtener en la subasta en cuánto se vendió. Mas sin embargo, cuando llega a República Dominicana, Aduanas le cobra los impuestos por un valor basado en una declaración que no tiene el mismo valor.

Es decir, el que está cobrando los impuestos, el colector -que ahora se llaman administradores de puertos-, el valorador, puede perfectamente entrar en la página pública y se ve en cuánto el vehículo se transó (...). Entonces, es algo muy sencillo: la Aduana quiere continuar con unos listados sin aplicar el gasto.

—¿Ustedes le han externado esa queja a Aduanas?

MORALES: Claro.

—¿Y qué les responden?

MORALES: Ellos prefieren no cobrar esa diferencia.

GONZÁLEZ: Ellos han hecho sus esfuerzos, inclusive la última respuesta fue que me mencionaron de una delegación que fue a otros países de origen para validar. Por ejemplo, los coreanos, a ver realmente el precio real de esos vehículos que tradicionalmente se están trayendo acá. Pero, al fin y al cabo no te dan una respuesta concreta, y sí, se nos dice que han fiscalizado algunos importadores, que han detectado irregularidades en el último año. Sin embargo, deberían de ser las medidas más transparentes.

MORALES: No hay una voluntad de la aplicación del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en la importación de los vehículos usados. No hay. No existe.

GONZÁLEZ: Para validar esos valores el GATT establece un procedimiento, cuáles son los documentos a consultar.

—¿O sea que se está cobrando más de lo que se debería cobrar en términos de vehículos usados?

GONZÁLEZ: No, en los usados, de menos.

—¿Y por qué, si el gobierno lo que busca es dinero, cobra de menos?

MORALES: No quiere ese dinero.

—¿Y por qué no lo va a querer?

MORALES: No sé (...) El estudio es público. Nosotros no tenemos una posición de Aduanas que rebata esos números.

—¿Entonces, si se cobra de menos, el vehículo se vende más barato?

MORALES: No se vende más barato. Tiene más margen de beneficio y no se pagan impuestos sobre la renta sobre ese margen de beneficio (...) Nosotros somos empresas que somos grandes contribuyentes y somos transparentes frente a nuestras fábricas, y a las autoridades locales y a los auditores internacionales, porque nosotros tenemos una interrelación: bancos, auditores, contabilidad, cumplimiento, fábricas, normas de lavado. Nosotros cumplimos la ley en un círculo que no nos permite subvaluar.

"Tenemos un déficit de producción energética. Nosotros tenemos apagones, tenemos producción de energía sucia a través de carbón, que es sucio, y a través de fuel oil, que es sucio. A nosotros no nos pega usar un vehículo eléctrico. Para cargar el vehículo tú estás usando una energía sucia" Ramón Ernesto Morales Miembro de la Junta Directiva de Acofave “

—¿Qué opinan sobre las tasas de los préstamos para vehículos?

MORALES: La mensualidad que tú pagas (por un vehículo usado) es menos que en un nuevo, pero pasa el problema del niño y el baño: "ay, no quiero ese carrito, chiquito, que paga un 8 %, un 9 % de interés; yo prefiero el grande porque me veo mejor en el grande". Pago el 24 %, en vez del 8. Voy al taller sin garantía, en vez de un taller con garantía. Tengo costos de mantenimiento que no puedo prever, puedo prever en el nuevo (...)

Entonces esa es la situación que nosotros tenemos: al nosotros tener una baja educación, eso da como resultado que preferimos un vehículo grande de siete años, ocho años, a un vehículo chiquito nuevo. Eso es todo, esa es la base. No se basa en un tema económico, no existe un tema económico. Yo gasto más gasolina en el grande que en el pequeño.

—Ustedes representan un mercado muy importante para un país que tiene un deficiente sistema de transporte, y el parque vehicular cada vez crece más, tanto de vehículos nuevos como usados. ¿Cómo ustedes promoverían una disminución del parque vehicular, cuando quieren hacer negocios?

GONZÁLEZ: Cumplir con la ley. La ley que crea el Intrant formaliza la implementación de un procedimiento de inspección técnico-vehicular, que entendemos nosotros es el primer paso. Eso es un proceso de inspección que le correspondería a cada tipo de vehículo, según su categoría, ya sea de pasajeros, ya sea de carga; que van a tener periodos diferentes al momento de importarlos también. Y la misma ley contempla hasta cuántos años van a permitir que un vehículo pueda tener acceso a esa inspección técnico-vehicular que te va a dar el derecho a circulación.

MORALES: Tú lo planteas como promover contra el negocio de nosotros que es vender. Ahí no es que está el punto. El punto es que orgánicamente tú tienes un parque vehicular que se maneja dentro de la ciudad, no de que tú prohíbas. El que quiere comprar un carro, que lo compre (...) La base de reducir la circulación vehicular (...) creo que el cómo hacerlo es con un estudio de destino y demanda del Gran Santo Domingo, y hacer lo que ese plan planteé. (...) Hay un caos general que requiere de estudios internacionales y aplicar las recomendaciones de esos estudios específicos.

—Uno de los puntos que menciona la respuesta que divulgaron los importadores de vehículos usados al estudio de Acofave es la disponibilidad de piezas de vehículos nuevos. He visto en foros en internet que la gente escribe: tengo ocho meses esperando la pieza de mi vehículo. ¿Por qué es que se está presentando ese inconveniente?

MORALES: Cada concesionario maneja su negocio como puede y quiere. Nosotros, como asociación, no podemos decirte cómo tú lo manejas. Todas las fábricas del mundo tienen su departamento de postventa donde dan servicio técnico y venden repuestos. Si el concesionario las tiene o no, habría que preguntar cuál es el concesionario y por qué razón, pero ya eso no es un tema de la asociación, porque eso es algo independiente e individual.

"Si tú no permites la subvaluación es imposible lavar dinero en el carro. Automáticamente, tú le quitas la subvaluación, automáticamente murió el lavado. El lavado se basa en la subvaluación" Ramón Ernesto Morales Miembro de la Junta Directiva de Acofave “

—Ustedes le enviaron una carta en marzo del 2023 al ministro de Medio Ambiente para plantearle varios puntos, entre estos el retiro de vehículos en mal estado. ¿Cómo está el dominicano respondiendo a los vehículos llamados híbridos, que son más costosos, pero son menos contaminantes porque consumen menos combustible fósil?

GONZÁLEZ: Las estadísticas que nosotros manejamos es que empieza a crecer, pero definitivamente todavía la participación de ese tipo de vehículos en el parque vehicular es mínima, pero empieza la gente a tomar conciencia de la importancia. Es más costo; hay algunos que todavía le tienen temor a esa nueva tecnología.

—¿Y eso pasa con el eléctrico?, ¿o el eléctrico ya es por asunto de disponibilidad de estaciones para cargar?

GONZÁLEZ: Hay de todo un poco. Yo te diría que en el eléctrico ese último aspecto que tú señalas tiene mucho que ver, porque la gente todavía no conoce la tecnología, le tiene cierto temor, y por eso por ahí va; va más despacio inclusive.

MORALES: Tenemos un déficit de producción energética. Nosotros tenemos apagones, tenemos producción de energía sucia a través de carbón, que es sucio, y a través de fuel oil, que es sucio. A nosotros no nos pega usar un vehículo eléctrico. Para cargar el vehículo tú estás usando una energía sucia. Ahora, si tú me dices: yo soy Honduras, que mi producción energética es limpia al 100 %; mira, si yo tuviera la capacidad en Honduras, yo prohibiera la importación de vehículos de combustión.

Tenemos un problema energético que el gobierno está trabajando en él para aumentar el consumo de gas natural, que el gas natural tiene una emisión muy baja, y está también subiendo la parte hidro y solar, y renovable en sentido general. Entonces, tú dices: bueno, en cinco, seis, siete años, vamos a lograr la industria y demás. No podemos cargar a los vehículos, pues no tenemos esa producción para los vehículos.

Hay cosas, como nosotros mencionamos en la carta al Ministerio de Medio Ambiente, que sí tú puedes lograr. Independientemente del uso de los vehículos eléctricos, si tú puedes lograr lo de los talleres con el subsuelo y dejar de dañar el subsuelo, debemos de tener la inspección técnica vehicular, que se tome una regulación sobre la medición de los gases de escape, que nosotros utilicemos combustible más limpio, porque con un combustible más limpio, aunque sea de petróleo, tú bajas la emisión.

—Un tema que generó mucho debate hace unos meses es la calidad de los combustibles que usamos en el país.

MORALES: Tenemos una regulación de un diesel con un alto azufre, pero eso no es un problema de la calidad del combustible, porque hay una regulación que dice que tú puedes transitar con 7,500 ppm, que tú puedes utilizar y, de hecho, tú vas a la estación de combustibles y te lo venden. Entonces no es un problema de calidad, es un problema que se permite con 7,500 partículas de azufre por millón, y en los países como Estados Unidos, como Europa, como Costa Rica, como Colombia, como Brasil, como Uruguay, son 15 ppm. De 7,500 a 15. Y nosotros (usamos) el premium (que) es 15 ppm.

Entonces lo que nosotros planteamos es que este diesel se elimine y se deje de comercializar. Si se deja de comercializar para los vehículos, cambia totalmente la cantidad de emisión.

—¿Ese es el diesel regular?

MORALES: Sí.

—¿Ese es el que más consume el conductor?

MORALES: El que más consume es ese. Es más barato, porque este tiene un impuesto diferente a este. Si tú lo igualas por un lado y, por otro lado, tú haces un sacrificio, porque indiscutiblemente tenemos que tener un sacrificio, no puede ser de otra forma. Este te consume menos cambio de aceite, tú puedes hacer menos cambio de aceite (...) Al final de la historia pagas más en la bomba, pero al final, en el costo operativo de tu vehículo, no sube, hay una compensación.

Mercado de vehículos chinos —¿Cómo ha acogido el sector de concesionarios los vehículos chinos y cómo se están vendiendo? Morales: El sector de nosotros se conformaba por vehículos de producción norteamericana, de producción europea, de producción japonesa y coreana. Y así como llegaron los coreanos en su momento (...), así ahora les toca a los chinos. Recordemos, tenemos que estar claro en esto, que el mercado mundial más grande es chino; antes era el americano en Estados Unidos, pero ahora es chino, con 26 millones de unidades anuales, no producidas, sino matriculadas. Entonces, tenemos que decir que el mercado más importante del mundo va a llegar al mundo entero. Gonzalez: Y muchos de nuestros concesionarios actuales ya tienen marcas dentro de su portafolio, marcas chinas. —¿Creen que este mercado pudiera crecer tanto para equipararse con los coreanos, por ejemplo, o faltaría mucho para que el dominicano confíe en la marca china? Morales: El dominicano está confiando, estamos viendo el volumen que está creciendo de chinos (...) La penetración de vehículos chinos es algo inevitable. Depende el tipo de mercado, vemos su penetración, pero es inevitable, le toca un pedazo. ¿Qué pedazo? Vamos a ver qué pedazo, vamos a ver dónde se estabiliza.

—¿A qué se pudiera atribuir que aquí haya tantos dealers de vehículos usados? ¿Es que es tan fácil poner un dealer?

MORALES: La subvaluación te contesta esa pregunta. Tú estás hablando de un dinero que no paga impuesto.

GONZÁLEZ: Y no sé si tú sabes que el sector vehículo está considerado como sujeto obligado del lavado de activos y terrorismo, y básicamente todo es una cadena.

MORALES: Yo te pregunto, ¿y por qué se eligió?

—Porque hay mucho lavado en ese sector.

MORALES: ¿Y por qué hay mucho lavado?

—Porque no hay mucha supervisión.

MORALES: No, por esto, porque se permite la subvaluación. Si tú no permites la subvaluación es imposible lavar dinero en el carro. Automáticamente tú le quitas la subvaluación, automáticamente murió el lavado. El lavado se basa en la subvaluación. Tiene una interrelación porque camina un dinero por fuera.

GONZÁLEZ: Y yo soy de la que tiene la esperanza de que, con la promulgación reciente de la DGII, del Decreto 420-23, que empieza a ordenarse todo lo de licencias para los concesionarios comercializadores de vehículos, y hay ciertas exigencias (...), pues ¿tú sabes la cantidad de gente que vende carro en la calle o en el patio de su casa o en la acera? Entonces ¿qué nivel de formalidad y de competencia y de cumplimiento con la ley de pago de impuestos real tienen eso comercializadores?

MORALES: Es de esos temas que se quedan en el aire y vuelve y da vuelta, y vuelve y da vuelta. Ellos están trabajando en soluciones definitivas, que entiendo el año que viene les va a tocar al tema de la subvaluación y yo creo que les va a tocar. Yo estoy seguro de que las autoridades el tema de subvaluación y la aplicación del GATT lo van a concluir el año que viene.

—Acofave vive repitiendo una serie de problemas desde hace años. ¿Por qué las cosas no mejoran? ¿Qué hace falta?

GONZÁLEZ: Cumplir la ley. Que todos cumplan la ley y súper fiscalizar el cumplimiento de esa ley.