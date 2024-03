El sector privado en RD podrá acceder a fondo de US$3,500 MM aprobado por BID

Una de las iniciativas aprobadas por la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BID Invest en su reunión en Punta Cana fue una capitalización de US$3,500 millones para financiar proyectos del sector privado.

Esto significa que empresarios de la región de Latinoamérica y el Caribe podrán acceder a estos préstamos a tasas bajas para desarrollar proyectos que tengan un impacto social.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, espera que estos fondos sean aprovechados por la República Dominicana, que es uno de los países "que más usa la ventanilla privada del BID".

El BID Invest es el brazo de inversión en el sector privado del Grupo BID y prioriza proyectos que contribuyan al desarrollo de la región, tales como producción de energía limpia, modernización de la agricultura y mejoras a sistemas de transporte.

"Nuestros empresarios pueden ahora tocar las puertas del BID Invest para tener financiamiento a tasas muy buenas, con condiciones muy competitivas", afirmó el ministro.

Los gobernadores del BID aprobaron también el programa One Caribbean, Amazon for Ever y BID para las Américas.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, dijo en el cierre de las sesiones que firmaron nuevos préstamos, acuerdos de acompañamiento y cartas de intención con Barbados, Brasil, Chile, Paraguay, Eslovenia, Suecia, Suiza, Japón, Trinidad y Tobago y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

"Nos ayudarán a hacer desde el lanzamiento de la Carretera Panamericana para Salud Digital, para reducir la desigualdad de género, invertir en digitalización, mejorar la gestión fiscal, infraestructura resiliente y desarrollar la industria del hidrógeno verde", detalló Goldfajn.

Tres reformas

El presidente del BID informó que fueron aprobadas por consenso por los gobernadores de los 48 países que integran la institución las tres reformas para relanzar el trabajo que hacen.

En primer lugar, una nueva estrategia institucional que busca incrementar el impacto y la escala de su labor, enfocada en la pobreza e inequidad, impulsar el crecimiento económico y manejo del cambio climático.

"Por lo tanto, podemos aumentar el impacto y la escala de cosas como nuestro programa educativo con el Banco Mundial, cuyo objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad ayudando a 3.5 millones de estudiantes a aprender mejor en 12.000 escuelas en 16 países", manifestó Goldfajn.

La segunda transformación es ampliar el volumen de las inversiones que hace el BID Invest al sector privado, como se mencionó anteriormente, bajo un nuevo modelo de negocio llamado "originate-to-share".

"Nos permitirá cerrar más y mayores acuerdos, como el que estamos estructurando ahora, el acuerdo de financiación más grande de su tipo en el Caribe, para aumentar la participación de la región en energía renovable al 30 % para 2030", explicó el presidente del BID.

Por último, harán una reposición de los fondos del BID Lab (Laboratorio de innovación) con hasta US$400 millones en recursos adicionales.

Eso significa apoyar más iniciativas de innovación, tal como el concurso multimillonario que lanzarán para financiar a los empresarios que busquen nuevas formas de gestionar e incluso comercializar el sargazo.

El rol de RD

La República Dominicana jugará un rol importante en la materialización de estos cambios durante el año que sigue, pues asumió la presidencia pro tempore de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest.

Esta responsabilidad recae sobre el ministro de Hacienda, gobernador del país ante el BID.

"En esencia, el país se ha convertido en la autoridad máxima de las Asambleas de Gobernadores y es el que lleva las conversaciones con todo lo relacionado con las estrategias y resoluciones que se van a tomar a lo largo de este año hasta la próxima reunión que va a ser en Chile el año que viene", explicó el funcionario.

Fin del evento

Con estas resoluciones concluyeron las Reuniones de las Asambleas de Gobernadores del BID que se celebraron el sábado y el domingo en Punta Cana. El presidente Luis Abinader participó en la apertura del encuentro el sábado.

Antes de este evento central, se realizaron siete seminarios, un foro con la sociedad civil y un foro empresarial. Allí se debatieron temas que forman parte de la nueva estrategia del banco internacional, tales como la desigualdad, la alimentación y la agricultura y la seguridad ciudadana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/10/imagen-asistentes-al-acto-dan-toque-de-campana-por-la-equidad.jpg En el lanzamiento.

Se inicia piloto del Código We Fi Durante un acto realizado en el marco de la reunión anual del BID, la banca privada inició la fase de ejecución del Código de Finanzas para Mujeres Empresarias (We Fi Code) que procura impulsar el financiamiento para las mipymes lideradas por mujeres mediante la comprensión de las necesidades específicas y desafíos de ese sector productivo a raíz del procesamiento de data desagregada por género. La iniciativa es coordinada por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), con el acompañamiento del BID Invest y la Alianza Financiera para la Mujer, cuyas representantes dieron el "toque de campana" simbólico para comenzar los trabajos. Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, recordó que el código fue lanzado en noviembre de 2023. En esta ocasión, los bancos múltiples y de ahorro y crédito participantes comenzaron la fase de implementación que se extenderá por 18 meses.